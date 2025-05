El músculo invisible del liderazgo se entrena desde la cima

Exclusivo Suscriptores

¿Por qué hablamos tanto hoy de PowerSkills? Porque ya no alcanza con solo saber. Hoy se necesita saber convivir. Colaborar. Escuchar. Resolver. Influir sin imponer. Inspirar sin micrófono.

Las llamadas habilidades blandas —como la empatía, la escucha activa, la gestión emocional, la comunicación clara o el pensamiento crítico— dejaron de ser un “extra” para convertirse en el corazón operativo de los equipos. Son las que sostienen el trabajo colectivo, especialmente cuando el entorno se vuelve incierto, desafiante o simplemente humano.

Y, como todo lo valioso, no se improvisan. Se entrenan, se afinan, se cultivan. Lo interesante es que este desarrollo no es una responsabilidad exclusiva de quienes están empezando, ni debería limitarse a un taller ocasional en la agenda de capacitación. El desarrollo de PowerSkills es un proceso continuo que atraviesa toda la organización, desde el primer día hasta la última decisión. Si ya tengo ciertas habilidades, debo seguir fortaleciéndolas, porque los retos de mañana serán más complejos que los de hoy. Y si tengo oportunidades de mejora, no puedo esperar a que alguien me las “detecte”. Necesito asumirlas como parte clave de mi performance profesional, de mi impacto, de mi valor como líder.

Solemos pensar que esto es tema de mandos medios, de equipos operativos, de jóvenes talentos. Pero rara vez levantamos la mirada hacia arriba. ¿Y los líderes? ¿Quién los entrena a ellos? ¿Quién los acompaña en ese desarrollo?

Todos conocemos reuniones donde se habla más de lo que se escucha. Donde los egos bloquean el diálogo. Donde el feedback se posterga o se disfraza. Y eso no sucede por falta de inteligencia, sino porque el desarrollo personal y relacional rara vez forma parte del enfoque estratégico del liderazgo. Ahí, justamente ahí, hay una oportunidad inmensa.

Liderar no es solo accionar. También es detenerse. Hacer una pausa consciente para revisar cómo estamos decidiendo, comunicando, colaborando. Y esa pausa no es una pérdida de tiempo. Es una muestra de madurez. Cuanto más alto es el nivel de influencia, más impacto tiene cada gesto, cada silencio, cada palabra. Por eso, el acompañamiento externo no es un lujo ni un recurso de crisis. Es una herramienta estratégica para ver lo que desde adentro no se logra ver. Un buen entrenador no te dice qué hacer, pero sí te ayuda a ver lo que no estás viendo. Y eso, en la cima, vale oro.

En muchas organizaciones se siguen viendo las PowerSkills como un complemento, un “plus” blando que no entra en los indicadores duros. Pero lo cierto es que lo que parece blando, cuando falta, duele. Afecta. Se nota. Porque ahí donde se frena una conversación, se ralentiza una decisión. Donde falta empatía, se pierde talento. Donde no hay escucha, crecen las tensiones. Las PowerSkills no son un adorno. Son una necesidad operativa, una inversión estratégica, una herramienta de impacto real en el negocio.

Las empresas no necesitan más gerentes. Necesitan más líderes humanos. Más presencia. Más coherencia. Más propósito. Y eso empieza por una pregunta valiente, que cada uno debería hacerse en voz baja: ¿Estoy liderando como me gustaría ser liderado?

Las habilidades humanas no se delegan. Se encarnan. Y su desarrollo no puede detenerse en la base de la pirámide. Tiene que escalar hasta la cima. Porque si el liderazgo no se entrena, se oxida. Y si se oxida en la cima, el desgaste repercute en toda la organización.

Entrenar PowerSkills en todos los niveles, empezando por quienes más impacto tienen, no es una moda ni un lujo. Es una urgencia. Una necesidad. Y, sobre todo, una oportunidad.