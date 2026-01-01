El natalicio de Carlos Iván Zúñiga

Exclusivo Suscriptores

Este 1 de enero no es solo el inicio de un nuevo año. En esta fecha se conmemora el natalicio y centenario de mi tío abuelo, el Dr. Carlos Iván Zúñiga, un panameño cuya vida estuvo marcada por la dignidad, la palabra firme y una idea clara de nación. Cien años después de su nacimiento, su ejemplo no pertenece al pasado. Nos interpela. Nos obliga a recordar. Nos exige estar a la altura.

En 1968, cuando la democracia panameña fue abruptamente ultrajada por el golpe militar, Carlos Iván Zúñiga era diputado de la República, elegido por el voto popular. Cuando los militares se tomaron la Asamblea, exclamó: “La Constitución ha muerto”. No guardó silencio. No se acomodó. No claudicó. Por defender la institucionalidad y el derecho del pueblo a decidir su destino, fue encarcelado.

Días después, el 1 de enero, día de su cumpleaños, lo pasó en prisión. Sin homenajes, sin familia, sin libertad. Pero con algo que ningún régimen pudo arrebatarle: la dignidad de no traicionarse jamás. Como él mismo afirmaba: “Cuando la conciencia determina la conducta del ser humano y este se pone públicamente en sintonía con la expectativa social y llega a definirse por la fuerza de sus principios, entonces estamos en presencia de un monumento humano que ha logrado coronar con los laureles del civismo a su juez interior”.

Lejos de la comodidad del silencio, Carlos Iván Zúñiga entendía la política como un acto ético y una responsabilidad con la historia. No como un espacio de poder, sino como un ejercicio de conciencia. En tiempos de imposición, eligió pensar. En tiempos de obediencia ciega, eligió disentir. En tiempos de oportunismo, eligió la dignidad.

Durante su encarcelamiento, no solo resistió: reflexionó. En esas horas de encierro escribió una frase que vale la pena recordar hoy: “Hoy es 1.º de enero. Para mí tiene una significación especial. Hoy cumplo 43 años. Es la primera vez que paso un aniversario en la cárcel. Mi esposa y mis hijos me enviaron unas tarjetas de felicitación y algunos regalos. Todos mis hijos y sobrinos se hicieron presentes y desde el frente de la cárcel me cantaron el ‘Cumpleaños feliz’ al estilo de Rogelio Sinán. Desde luego, cuando estaban en lo mejor del lindo espectáculo, un guardia se hizo presente, pero no logró callarlos. El hecho sirvió para que todos los presos se enteraran de mi cumpleaños y comenzaron a felicitarme con gran afecto”.

Su vida estuvo siempre ligada a una idea profunda de país. Por eso no es menor que, en el Centenario de la República de Panamá, fuera portador del pabellón nacional. No fue un gesto protocolar: fue un acto cargado de significado. Un hombre que había sido luchador por la soberanía y la democracia llevaba en sus manos la bandera de la República, símbolo de la libertad que nunca abandonó, ni siquiera tras las rejas. La patria se construye con carácter, con sacrificio y con visión de largo plazo, no con atajos ni con silencios cómodos.

Hoy, cuando Panamá atraviesa una etapa de confusión entrelazada con ese “País Político”, donde la política perdió el sentido trascendente del bien común, el centenario de Carlos Iván Zúñiga es un llamado a la conciencia nacional. A pensar en el “País Nacional” que siempre lo motivó a edificar, con instituciones sólidas, con liderazgo ético y con grandes ideas, no con cálculos pequeños.

Que este 1 de enero, al comenzar un nuevo año, sigamos construyendo con genuinidad, coherencia y determinación los albores de nuestra nación. En el centenario de su nacimiento, recuerdo con cariño a mi tío abuelo, Carlos Iván Zúñiga, y le envío —hasta el cielo— un feliz cumpleaños. Feliz año.

El autor es diputado por la libre postulación por el período 2024-2029.