El nuevo ADN de la supervivencia: viabilidad empresarial en 2026

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Llegar a 2026 no ha sido una tarea sencilla para el tejido empresarial global. Atrás quedaron los días en que la viabilidad de una organización se medía exclusivamente a través de un balance de situación o un estado de resultados positivo al cierre del trimestre. Hoy, la viabilidad es un concepto multidimensional que exige mucho más que solvencia; exige resiliencia adaptativa.

En el contexto actual, la pregunta que todo directivo, emprendedor y académico debe hacerse no es solo “¿cuánto ganamos?”, sino “¿qué tan rápido podemos evolucionar?”. Tras analizar el comportamiento de los mercados en este primer semestre del año, pueden identificarse tres pilares críticos que definen si una empresa es, realmente, viable a largo plazo.

1. La inteligencia artificial como socio, no como herramienta

La viabilidad ya no se entiende sin la integración sistémica de la inteligencia artificial. En 2026, la brecha de productividad entre las empresas que utilizan IA para la toma de decisiones estratégicas y aquellas que la ven como un simple accesorio es abismal. La capacidad de procesar datos en tiempo real para predecir riesgos logísticos o cambios en el consumo es hoy el factor que separa a los líderes de los rezagados. La eficiencia operativa ha pasado de ser una meta a ser un requisito de entrada.

2. Sostenibilidad: el nuevo estándar de crédito

Hemos superado la etapa del “maquillaje verde”. Actualmente, la viabilidad financiera está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los criterios ESG (ambiental, social y gobernanza). Los mercados de capitales y las instituciones financieras ya no otorgan líneas de crédito basadas únicamente en garantías físicas, sino en la trazabilidad y el impacto ambiental de la operación. Una empresa que no sea sostenible, sencillamente, dejará de ser financiable; y sin financiamiento, no hay futuro.

3. El factor humano y el upskilling

Irónicamente, en la era de la automatización extrema, el factor humano es más valioso que nunca. La viabilidad de una empresa depende de su capital intelectual. La formación continua, o upskilling, de los colaboradores para trabajar en simbiosis con la tecnología es lo que permite la innovación disruptiva. Las organizaciones que han descuidado el bienestar y la actualización de su talento están enfrentando crisis de operatividad que ninguna máquina puede resolver por sí sola.

La viabilidad empresarial en 2026 es, en esencia, una cuestión de agilidad estratégica. No sobrevive la empresa más grande, ni siquiera la que tiene más capital acumulado, sino aquella que posee la estructura más flexible para pivotar ante la incertidumbre. Como sociedad, debemos entender que el éxito empresarial hoy se escribe con tres tintas: ética operativa, innovación tecnológica y responsabilidad social. Aquellos que ignoren esta tríada estarán condenados a ser anécdotas en la historia económica de esta década.

La autora es economista y docente.