El Oeste en vilo: Cuando la informalidad sostiene la movilidad

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Hoy, miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste agotan sus días en una movilidad deficiente, enfrentando desde interminables filas hasta la odisea de abordar el transporte informal; es allí donde la incertidumbre, lejos de desaparecer, se incrementa.

Más allá de la falta de lineamientos normativos de seguridad vial o de tarifas estandarizadas que fluctúan al vaivén de los tranques, este sistema carece del confort que los ciudadanos merecen, generando más interrogantes que respuestas para la sociedad.

Debido a la naturaleza informal del servicio, no existe un registro oficial preciso por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que contabilice a cada pasajero. Sin embargo, se estima que entre 75,000 y 100,000 habitantes de los distritos de Arraiján y La Chorrera utilizan estos servicios a diario. Esta cifra continúa en ascenso, impulsada por una población activa que ya supera las 600,000 personas y por la limitada capacidad de las prestatarias reguladas, las cuales apenas logran cubrir el 60% de la demanda durante las horas pico.

Los residentes de estas zonas no optan por los “piratas” por preferencia, sino por la necesidad de un servicio expreso capaz de rescatar horas de vida humana. En una región donde el tráfico puede consumir hasta cuatro horas diarias de tiempo familiar, la informalidad ofrece rutas directas y frecuencias que el sistema regulado aún no logra igualar. Al final, el usuario no compra un pasaje, sino que intenta recuperar su derecho al descanso y a la convivencia, convirtiendo a este servicio en el único amortiguador frente a un esquema de movilidad que ha llegado a su límite.

No obstante, este mal necesario genera efectos negativos como competencia desleal, falta de seguros adecuados y un caos vehicular que dificulta aún más el acceso a la ciudad. La solución no radica en una eliminación forzada, que solo empeoraría la crisis, sino en una transformación o incorporación hacia una formalización innovadora. El modelo propuesto debe centrarse en el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) y en una integración tecnológica impulsada por la inteligencia artificial (IA) para optimizar la gestión de la demanda en tiempo real.

Esto implica utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para mapear de forma constante las cuencas de movilidad y los puntos críticos de congestión, permitiendo que la toma de decisiones deje de ser reactiva y pase a ser predictiva. En lugar de competir con la Línea 3 del Metro a lo largo de todo el trayecto, estos vehículos deberían ser legalizados para operar como alimentadores en las calles internas de las comunidades donde los autobuses grandes no pueden acceder.

Para que la provincia de Panamá Oeste supere su dependencia de la informalidad, es fundamental transitar de un modelo de expansión urbana hacia uno centrado en la regeneración y la movilidad sostenible. Esto requiere implementar tácticas de diseño urbano en las futuras estaciones para que no funcionen únicamente como puntos de transbordo; el objetivo es que el residente encuentre un nodo articulado donde la transferencia sea segura, cómoda y eficiente. Este entorno debe integrarse con servicios básicos y espacios públicos de calidad que dignifiquen su trayecto. Al mismo tiempo, es crucial priorizar la infraestructura de la última milla mediante aceras adecuadas, iluminación y ciclovías seguras que conecten a las comunidades con el sistema masivo.

El transporte informal es el recordatorio de una deuda urbana pendiente con los residentes de Panamá Oeste. Su vigencia terminará cuando el diseño de nuestras ciudades ponga el tiempo del ciudadano en el centro de la planificación. El reto no es solo mover pasajeros, sino devolverles la calidad de vida que merecen; que el Oeste sea, finalmente, un referente de urbanismo humano, digno y plenamente conectado.

El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.