El oro, la moneda y la libertad

En los últimos años se ha instalado con fuerza una narrativa que afirma que el poder económico global depende de quién acumule más oro. Según esta visión, el metal precioso sería el eje real del sistema financiero y el factor decisivo del dominio económico. La afirmación suena convincente, pero pasa por alto una lección fundamental de la historia: el oro nunca ha sido la causa de la prosperidad; ha sido su consecuencia.

El oro es valioso. Siempre lo ha sido. Ha servido como reserva de valor, respaldo financiero y refugio en tiempos de crisis. Su importancia histórica es incuestionable. Sin embargo, confundir el valor del oro con el origen de la riqueza es un error conceptual profundo. El oro no crea civilización: la sigue.

La civilización occidental no se construyó porque tuviera oro, sino porque creó un marco donde el ser humano pudo desplegar su potencial: libertad individual, derechos, propiedad privada, seguridad jurídica, educación, ciencia y espacio para la iniciativa personal. Dentro de ese entorno, el trabajo inteligente encontró sentido y la empresa privada se convirtió en el principal motor del desarrollo. El oro llegó después, como reflejo de esa riqueza creada, no como su causa.

De hecho, la evidencia histórica es contundente. Si se comparan los últimos 100 años con los 1,500 años previos, el crecimiento económico generado por la combinación de libertad, innovación y empresa privada no tiene paralelo. No existe acumulación de oro que iguale el valor producido por el desarrollo humano, tecnológico y productivo de Occidente en el último siglo. La riqueza creada por el trabajo inteligente ha superado con creces cualquier reserva metálica imaginable.

Esto no significa que el oro no tenga valor. Lo tiene y lo seguirá teniendo. Pero su papel es complementario, no fundacional. El oro conserva valor donde existe un sistema que permite crearlo. Sin ese sistema, el metal pierde su función económica real. Un activo sin circulación confiable, sin respeto por la propiedad y sin un marco jurídico sólido se vuelve estéril, por más escaso que sea.

Algo similar ocurre con la moneda. Se repite con frecuencia que las monedas modernas “no valen nada”, que son solo papel respaldado por la fe colectiva. Desde un punto de vista físico, es cierto. Las monedas fiat no tienen valor intrínseco y han sido emitidas en exceso. Ese proceso ha generado distorsiones, inflación y ventajas desproporcionadas para grandes capitales. El diagnóstico no es falso, pero es incompleto.

Una moneda no está respaldada únicamente por oro, criptomonedas o activos tangibles. Está respaldada por una civilización en funcionamiento: por su capacidad productiva, su infraestructura, su tecnología, su capital humano, su educación, su innovación y su marco de derecho. Una moneda es, en esencia, un derecho de acceso a ese sistema.

Por eso, a pesar de los desequilibrios monetarios actuales, las personas siguen apostando por Occidente. No porque ignoren sus problemas, sino porque aún creen que dentro de ese marco es posible prosperar. Prosperidad relativa, imperfecta, desigual, sí, pero posible. Creen que el esfuerzo puede ser recompensado, que los contratos se respetan y que el sistema, aunque tensionado, sigue siendo corregible.

Esa creencia no es ingenua. Está respaldada por siglos de experiencia acumulada y, sobre todo, por un último siglo de desarrollo sin precedentes impulsado por la empresa privada, la innovación y el trabajo inteligente. El capital —incluido el oro— no se queda donde se le encierra, sino donde puede crecer y producir.

Por eso el oro sigue a la libertad, y no al revés. Y por eso cualquier inversor sensato en Occidente entiende que diversificar en oro, en Bitcoin o en tierras tiene sentido, pero siempre dentro de un marco legal, institucional y humano bien logrado. Fuera de ese marco, ningún activo —por valioso que parezca— puede sostener prosperidad duradera.

La verdadera riqueza no está en el metal, sino en la capacidad humana de crear. Y esa riqueza, una y otra vez, ha demostrado valer mucho más que todo el oro del mundo.

El autor es ingeniero electromecánico.