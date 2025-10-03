El padre de Netanyahu

Exclusivo Suscriptores

A quienes acostumbramos leer las noticias, tal vez no se nos ha escapado el virulento ataque a Israel y su conducta en la guerra de Gaza por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Incluso ha propuesto un paquete de nueve medidas para prevenir el flujo de armas a Israel. “España, como saben, no tiene bombas nucleares, ni tampoco portaaviones ni grandes reservas de petróleo”, ha dicho. A lo que el primer ministro de Israel ha contestado: “Aparentemente, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España (1492) y el asesinato sistemático y masivo de judíos en el Holocausto no son suficientes para Sánchez”.

No voy a referirme en este breve artículo a lo que este afirma que es una política de genocidio; solamente pediría que, a quienes acusan al único Estado judío de perpetrarlo en Gaza, hayan leído aunque sea un libro sobre lo que es un verdadero genocidio, como lo fue el de los alemanes contra los judíos (1941-45), el exterminio de los armenios por parte de los turcos durante la Primera Guerra Mundial (1915) o, más recientemente, el de los hutus contra los tutsis en Ruanda. Y podría agregar muchos más.

No. El propósito de este escrito es subrayar que tanto Sánchez como Bibi Netanyahu tienen algo en común: su padre, Benzion Netanyahu, dedicó gran parte de su vida al estudio de los judíos en España en la época medieval. Benzion estudió Historia Medieval en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego se volvió secretario del célebre sionista revisionista Zeev Jabotinsky. El sionismo de Jabotinsky era probablemente más extremo que el tradicional; promovía, por ejemplo, que hubiera una “muralla” entre árabes y judíos en lo que era entonces Palestina.

Fue profesor de Estudios Hebraicos en la Universidad de Denver. Luego emigró a Cornell University como profesor emérito de Estudios Judaicos y jefe del Departamento de Lenguajes Semitas y Literatura. Después de la muerte de su hijo Jonathan, quien comandó la famosa operación en Entebe, Uganda (muriendo en el acto), se dedicó al profundo estudio de los judíos de España en la época medieval, conocida como la Época Dorada de la cultura judía en ese país (1011-1013, aproximadamente).

He leído dos libros escritos por él: una biografía de Isaac Abrabanel, financista y erudito, expulsado como todo judío que no se convirtiera al catolicismo por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando de Aragón, en 1492; y su magnum opus, un libro de casi 1,400 páginas titulado Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Basándose en responsas rabínicas y textos de conversos de la época, como Díaz, Cartagena, Torquemada, entre otros, y en otras fuentes, Netanyahu formula una teoría contraria a la mayoría de los historiadores: la gran parte de los conversos, a quienes en hebreo se llama anusim y los españoles “marranos”, no se convirtieron por compulsión, sino para integrarse a la sociedad cristiana.

Benzion cita una cifra controversial de 600,000 personas que abandonaron su religión. Si las grandes conversiones se dieron entre 1391 y 1440 aproximadamente, ¿por qué la Inquisición? Según el crítico español Ricardo García Cárcel, contradiciendo lo que Netanyahu sostenía, “no fue la Inquisición la culpable del exterminio judío, sino, al revés, la provocadora de que la identidad judía, prácticamente residual, resurgiera de sus cenizas”.

Estos “nuevos cristianos” fueron recibidos con hostilidad y desprecio por la sociedad católica de la época, al ser talentosos y educados, lo que los ponía en competencia para ocupar cargos y funciones en la Corona. De allí surge la doctrina racista de “limpieza de sangre” o “cristianos viejos”, que, en parte, los nazis alemanes reutilizarían cinco siglos después.

Para entender al hijo, hay que entender al padre. Según Benzion, la historia judía es una historia de holocaustos. En gran parte, tiene razón.

El autor es internacionalista.