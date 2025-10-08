El papel que le corresponde a la generación Z

Exclusivo Suscriptores

Para los que nacimos durante o recién terminada la Segunda Guerra Mundial y que hemos vivido una vida plena y ahora nos etiquetan como “adulto mayor”, somos de la generación baby boomers.

Las siguientes generaciones, cada cual con marcadas características propias de valores, aspiraciones y retos, marcaron diferencias en ciclos de aproximadamente 20 años entre una y la siguiente. Los que nacieron después de los baby boomers, entre 1965 y 1980, se etiquetaron como generación X y ahora ya deben haber alcanzado, o están por alcanzar, la edad de jubilación, y la sociedad los etiqueta como “personas adultas”. Los que nacieron después de 1980 hasta 1995 se etiquetaron millennials y crecieron en un mundo transformado por las comunicaciones instantáneas, los celulares y el crecimiento explosivo de la internet.

Los baby boomers panameños, que hemos vivido en dos siglos distintos, experimentado el asesinato de un presidente, la ocupación de la Zona del Canal por los estadounidenses, el yugo de un dictador, una etapa donde los bancos estuvieron cerrados por varios meses, la lucha estudiantil por recuperar nuestra soberanía y la zona canalera, la invasión norteamericana, la reversión del canal a manos panameñas, las elecciones que produjeron presidentes corruptos, la incursión del narcotráfico en el mundo financiero, las protestas convertidas en actos vandálicos que causaron daños al sector productivo y a la población que nunca fue compensada. Hoy seguimos viviendo la selectividad y el oportunismo en las decisiones legislativas y judiciales, la intromisión del Ejecutivo en la manipulación de actos que no le competen y, finalmente, la renuncia a la soberanía total obtenida con sangre en la lucha de 1964.

El verdadero relevo generacional, referidos también como Centennials, nace con la generación Z, que comprende a todos los nacidos al final del siglo XX y que en la actualidad son los jóvenes nativos digitales que crecieron en un mundo donde la tecnología abarcaba los aspectos de su diario vivir. Están tecnológicamente más avanzados que las generaciones anteriores. Con una perspectiva renovada se han convertido en promotores de cambios significativos en su emprendimiento, lugar de empleo, la sociedad y el entorno que los rodea.

La generación Z no conoce fronteras y se ha sentido su participación a nivel mundial en masivas protestas a miles de kilómetros de distancia, por situaciones tales como la corrupción y la desigualdad gubernamental.

Los movimientos mundiales de protesta han adoptado un símbolo para su identificación: una calavera sonriente con un sombrero de paja, que según ellos “hace mucho sentido con nuestra generación” ya que simboliza la libertad y la voz contra la injusticia.

Los miembros de la generación Z están unidos por una cultura propia de su juventud, que viene a ser un antisistema adoptado por los grupos de poder en todo el mundo, convirtiéndose en verdaderos agentes del cambio, unidos por una sola bandera. Se han convertido mundialmente en una fuerza que sigue creciendo y que obtiene resultados. El común denominador y causa de las protestas ha sido “la frustración por la mala gobernanza, la falta de oportunidades y la desigualdad desenfrenada”. ¿Nos suena esto familiar en Panamá?

Estudios indican que la generación Z se ha sentido defraudada porque no son tomados en cuenta por los gobernantes y se han vuelto escépticos con la democracia representativa. Recientemente, la bandera de la calavera con el sombrero de paja ha ondeado en varios continentes reflejando un símbolo político que reemplaza la bandera nacional en dichas demostraciones.

Entre los factores que originaron las protestas se encuentran la frustración económica, el autoritarismo, la violación de derechos humanos, la introducción de proyectos de ley impopulares, el nepotismo, el retroceso democrático y la corrupción generalizada a nivel mundial.

Hace menos de un mes hubo protestas en Perú por la impopularidad de la presidenta Dina Boluarte; en Londres, para protestar sobre el genocidio en Gaza; en Turquía, por retroceso democrático, por mencionar algunas. En Filipinas, la bandera fue mostrada durante la protesta “Trillion Peso March”, que denunció un proyecto fantasma y corrupción, como pensiones vitalicias para miembros del parlamento. En Francia, hace una semana, en las protestas antigubernamentales “Bloquons tout”, manifestantes llevaban la bandera que los identificaba como de la generación Z.

Como podemos apreciar, la generación Z, con su cultura propia de antisistema, se ha hecho presente en muchos países combatiendo la desigualdad, con la fuerza característica de su juventud, unidos por una bandera y promoviendo el cambio.

Nos preguntamos: ¿dónde estará nuestra generación Z y en qué se ocupa? ¿Se identificará con alguno de los incidentes que suceden en otros países y que también tenemos en nuestro propio patio? ¿Ondeará la bandera de la calavera con el sombrero de paja?

El autor es ciudadano.