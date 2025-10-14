El Parlacen y su importancia en el proceso de integración regional

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El día 7 de octubre se publicó una noticia titulada “Vamos pone al Parlacen en la mira: denuncian opacidad y gasto de más de 1 millón al año”. En ella se detalla que el Parlamento no es fiscalizado por ningún ente. Además, se agrega que solo sirve de “cuartel de invierno” para políticos que buscan inmunidad.

La nota, presentada por la bancada Vamos, solicita información sobre el personal, sus funciones y la estructura de la subsede del Estado Parte de Panamá. A mi entender, todo esto responde a la mínima aspiración ciudadana de transparentar la gestión pública regional.

De alguna manera, este hecho originó un debate con respuesta por parte de algunos diputados del Parlacen, quienes exigieron respeto por las declaraciones realizadas. Consideran que tales posturas constituyen populismo demagógico.

De nuestra parte, no vamos a razonar si dichas posturas son ciertas o no. Sin embargo, la bancada Vamos le está otorgando una oportunidad histórica al Parlamento de dar a conocer no solo los requerimientos realizados, sino también la importancia del organismo dentro del Sistema de Integración Centroamericana como órgano permanente en el marco de sus funciones y atribuciones.

Antes de destacar la beligerancia del Parlacen en el proceso de integración regional, es importante determinar —y aquí la bancada Vamos, y en general la clase política, puede apoyar— que este organismo no mantiene dentro de sus resoluciones la característica vinculante.

En el año 2018 presenté una iniciativa que, mediante la Resolución AP/1-297-2018, aprobó el pleno. Se trataba del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen, que establecía varios aspectos importantes, entre ellos el establecimiento de la vinculación, aprobando normas comunitarias en temas de migración, integración económica, cambio climático, equidad de género, seguridad regional y democrática, atendiendo las materias principales sobre causas comunes y desafíos regionales.

De igual forma, el protocolo de reformas promovía la participación mediante relaciones de coordinación y cooperación con las distintas asambleas y congresos nacionales de los Estados miembros del SICA, con el fin de impulsar un amplio apoyo político a la integración regional. Un tercer aspecto importante era el establecimiento de principios presupuestarios y de ejecución, como la transparencia y la publicidad, además del carácter público de la gestión, sin perjuicio de las atribuciones que le competen al Consejo Fiscalizador Centroamericano.

En ese mismo orden de ideas, busqué la viabilidad jurídica mediante una consulta ilustrativa presentada a la Corte Centroamericana de Justicia, único organismo facultado para interpretar las normas comunitarias, según lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa. La Corte resolvió que las atribuciones del Parlacen serán las que determine su Tratado Constitutivo, abriendo así la posibilidad de la tan anhelada vinculación.

De esta manera, en diciembre de 2018, durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA celebrada en Ciudad de Panamá, se aprobó el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen, a fin de que pasara al Comité Ejecutivo para su verificación, junto al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el proyecto quedó abandonado.

Ahora, retomando la importancia del Parlacen, podemos desarrollarla desde lo general hasta lo específico.

Los parlamentos, y en este caso el Parlacen, son importantes en el proceso de integración regional porque:

Representan la voluntad democrática. Esto garantiza que las decisiones tomadas a nivel regional tengan legitimidad democrática. Crean y armonizan leyes comunes, y fiscalizan acuerdos regionales. En el caso del Parlacen, sus atribuciones incluyen proponer normas comunitarias, recomendar la homologación de leyes, regulaciones y procedimientos comunes en los países miembros, y fiscalizar el cumplimiento de acuerdos regionales, como el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Europa. Supervisan los órganos e instituciones del SICA. Controlan y fiscalizan sus ejecuciones programáticas, además de llamar a rendir cuentas a los funcionarios regionales. Fomentan el diálogo político regional. Debaten temas sobre causas comunes y desafíos regionales o globales, promueven el entendimiento entre fuerzas políticas y países, y canalizan preocupaciones locales al nivel regional.

De manera específica, el Parlamento Centroamericano ha jugado un papel relevante en el desarrollo de la integración regional. Más allá de sus funciones y atribuciones formales, recuerdo acciones junto a mis compañeros diputados en distintas áreas:

Economía. Definición de criterios para la asignación de ayuda oficial al desarrollo a países de renta media dentro del marco del Acuerdo de Asociación con Europa; impulso a la armonización de procesos aduaneros en Centroamérica mediante visitas de campo, lideradas por la Comisión de Integración Económica y los equipos de la SIECA. Migración. Presentación ante el Congreso de Estados Unidos en defensa de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, incluyendo panameños; propuestas de políticas públicas con perspectiva de género en la migración de mujeres. Cambio climático. Apoyo al espacio común de investigación UE–CELAC, considerando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (Nueva York, 2017), que aprobó un llamamiento político a la acción reconociendo el bienestar de las generaciones presentes y futuras como inseparable de la salud de los océanos. Salud pública. Impulso de iniciativas de prevención y atención de la enfermedad renal crónica; implementación del tamizaje visual en niños y niñas en edad preescolar y escolar en los países del SICA; establecimiento de medidas preventivas homologadas en puertos, aeropuertos y fronteras durante la pandemia de COVID-19, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Política. Declaratoria regional sobre el 20 de diciembre como día de reflexión centroamericana en solidaridad con el pueblo panameño; reciente iniciativa sobre la defensa de la soberanía del Canal de Panamá como activo nacional reconocido por todos los Estados parte del SICA.

También se han desarrollado iniciativas en educación, como la homologación de títulos académicos, y en seguridad regional, con propuestas sobre ciberseguridad, intercambio de información y alertas tempranas. Por razones de espacio, muchos de estos logros podrían detallarse y cuantificarse en otros escenarios académicos para su adecuada divulgación.

En conclusión, no dudo que los actuales diputados del Parlacen están desempeñando un papel preponderante y responderán a las solicitudes respectivas. Pero era imprescindible rescatar el papel del Parlamento, entendiendo su importancia en la integración regional. Sin él, la integración centroamericana sería un proceso más tecnocrático y menos representativo.

Por último, debe aprovecharse esta oportunidad mediática ofrecida por los diputados de la Asamblea Nacional para generar espacios de coordinación, intercambio de ideas y divulgación. Es momento de establecer un trabajo cooperativo que incluya actores sociales, capaz de enfrentar los nuevos desafíos globales, responder a las problemáticas comunes y promover políticas públicas regionales con visiones pluralistas, participativas y deliberativas.

El autor es exdiputado Parlacen.