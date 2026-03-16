El péndulo agotado: ¿por qué retrocede la izquierda en la región?

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El nuevo mandato de Donald Trump ha traído como consecuencia una reconfiguración profunda del mapa político latinoamericano, acelerando el desplazamiento de varios gobiernos asociados a la izquierda. Tras el ascenso de la denominada “segunda marea rosa”, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 han consolidado un desplazamiento pendular hacia propuestas de derecha y centroderecha. Este fenómeno no es un accidente ideológico, sino la respuesta de un electorado cada vez más pragmático que percibe que las promesas de la izquierda no han logrado resolver problemas sociales, de seguridad ni económicos.

El factor determinante en este cambio de ciclo es la crisis de seguridad ciudadana. El auge del crimen transnacional y del narcotráfico ha alterado la percepción del votante regional. Mientras algunos sectores de izquierda han quedado atrapados en el análisis de las causas estructurales y en la prevención social —procesos necesarios, pero de largo plazo—, la ciudadanía demanda respuestas inmediatas y concretas ante una situación que percibe como cada vez más precaria.

El modelo de control territorial estricto se ha convertido en un nuevo estándar de aspiración política. Los candidatos que abrazan discursos de autoridad y reformas legales para endurecer las penas han encontrado un terreno fértil, desplazando a liderazgos percibidos como excesivamente garantistas o lentos frente a una criminalidad que ya no distingue fronteras, clases sociales ni edades.

En segundo lugar, el desgaste económico posterior a la pandemia ha pasado una factura implacable. Gobiernos que asumieron el poder con promesas de expansión del gasto social se toparon con una realidad fiscal rígida: inflación persistente, deuda pública creciente y un crecimiento económico débil que les impidió responder con eficacia a las expectativas del electorado.

El votante latinoamericano contemporáneo es, ante todo, un evaluador de la gestión pública. Ya no basta con el discurso de la redistribución si no existe generación tangible de riqueza. La incapacidad para estabilizar el costo de la vida y la falta de incentivos para la inversión privada han empujado a amplios sectores de la clase media hacia propuestas que prometen eficiencia administrativa, reducción de la burocracia y un entorno más favorable para los negocios. En este escenario, el electorado castiga la ineficacia, independientemente del color ideológico.

Finalmente, el factor institucional juega un papel crucial. El persistente colapso democrático en regímenes como los de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua ha servido como un potente antirreferente electoral. En varios países, las oposiciones han logrado vincular las reformas de izquierda con el riesgo de una deriva autoritaria o con la opacidad en el manejo de los fondos públicos.

A ello se suma el surgimiento de nuevos liderazgos disruptivos que, utilizando canales digitales, logran conectar con una juventud desencantada con la política tradicional y escéptica ante las promesas del Estado protector.

La pérdida de preponderancia de la izquierda en América Latina es, en buena medida, el síntoma del agotamiento de un modelo que no logró transitar de la agitación social a la gobernanza efectiva. El ciudadano actual no vota por fidelidad doctrinaria, sino por resultados que se reflejen en su seguridad personal y en su economía cotidiana.

En nuestra opinión, la izquierda regional ha perdido parte de su capacidad de movilización simbólica. Las narrativas de lucha de clases y estatización ya no convocan con la misma fuerza que en décadas pasadas. Hoy emerge un electorado más crítico, menos ideologizado y más preocupado por dos variables concretas: seguridad y prosperidad económica.

El autor es abogado.