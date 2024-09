El periodismo de nuestro futuro

Escuchar audio noticia

En el sur de Egipto, una joven una vez me dijo: “Ser periodista en un periódico local me ha dado la oportunidad de descubrir y afirmar quién soy. Qué es mi comunidad y qué necesita. No que nos digan quiénes somos o quiénes se supone que debemos ser.” Al acercarnos al Día Mundial de las Noticias, recuerdo el adagio “la democracia es local” (Thomas Jefferson, en aquellos tiempos); el trabajo de los periodistas en sus comunidades no es más que una expresión de agencia, ciudadanía y empoderamiento que son los pilares de la democracia.

Todos se enfocan en las elecciones, grandes eventos y cambios importantes al considerar la viabilidad de acciones para lograr la democracia.

Pero desde mi perspectiva, es el arduo trabajo cotidiano de la ciudadanía a pequeña escala lo que eventualmente puede construir un entendimiento sostenible y un compromiso con una democracia efectiva e inclusiva. Y el trabajo de esos periodistas comprometidos que van a trabajar todos los días para informar sobre y para sus comunidades es central en ese proceso.

Este no es un trabajo fácil. Construir, gestionar y mantener un periodismo local al servicio público, capaz de desempeñar roles críticos en el apoyo a sus comunidades, es, más a menudo que no, una tarea ingrata. En todo el mundo, el dinero se ha agotado, ya que el negocio del periodismo ha sido amenazado por las grandes tecnológicas; se han perdido empleos, la calidad se ha visto comprometida, los recursos se han fragmentado y el valor del periodismo está en constante disputa.

Los espacios informativos que se cierran son cada vez más riesgosos. Solo basta con mirar los últimos once meses en Gaza, donde Israel ha matado a un número sin precedentes de periodistas con impunidad. El último recuento del CPJ documenta al menos 116 periodistas asesinados en esta guerra. Y no solo estamos perdiendo vidas; también estamos perdiendo credibilidad. “Cuidado, si sigues mintiendo, crecerás para ser periodista de CNN”, bromeaba un popular meme en árabe tras la carnicería contra los palestinos en Gaza. Y había variaciones: un periodista de la BBC, etc. La confianza en la imparcialidad y los estándares de los medios occidentales ha sido duramente puesta a prueba, y no solo en el mundo de habla árabe, reviviendo los fantasmas de la cobertura post 11 de septiembre, la guerra de Irak e incluso la cobertura de Trump y las elecciones estadounidenses. Parece que las mismas personas a las que pretendemos servir también están cada vez más desencantadas por las campañas de desinformación y la desconfianza y evasión del público son realidades diarias.

Sabemos, por nuestro trabajo en el corazón de las comunidades y por las inquietantes tendencias que han acompañado el declive del periodismo local, que el periodismo independiente es fundamental para explorar y defender la verdad. “Es un trabajo muy duro”, confiesa un periodista mientras se secaba el sudor de la frente en un campo donde informaba sobre las luchas de los agricultores en Egipto. Y sin embargo, se mantuvo firme y, gracias a eso, su comunidad pudo encontrar información confiable y tomar decisiones informadas sobre sus vidas diarias. No es una figura reconocida internacionalmente, rara vez se conoce a los de base. Pero su trabajo encarna el corazón y el alma de lo que es el periodismo: un acto de servicio.

Hemos vivido de primera mano los peligros para la democracia que implica perder medios independientes, particularmente locales. Ahora estamos seguros de que la supervivencia de un sector mediático diverso y competente es un pilar esencial en esa búsqueda de humanidad y libertad.

No podemos tener más dudas respecto a la amenaza que los monopolios de las grandes empresas tecnológicas representan para nuestra profesión, y podemos pensar con claridad sobre el valor que el periodismo aporta a la sociedad y dónde necesitamos replegarnos y establecer límites.

Los ejemplos de quienes comprenden este momento están ahí: medios de comunicación propiedad de periodistas en algunos casos, imprentas y productos en otros, el compromiso comunitario para muchos, y eso es solo una parte de lo que se está haciendo.

El resto depende de ustedes: nuestras audiencias y comunidades. Dígannos qué necesitan. Apoyen a los medios de comunicación que priorizan el buen periodismo y el servicio público. Tomen decisiones buenas e informadas con respecto a qué medios consumen. Porque solo juntos podemos construir un ecosistema periodístico próspero y receptivo que apoye la justicia y la verdad.

Este artículo fue producido como parte de la campaña del Día Mundial de las Noticias para resaltar la importancia del periodismo.

La autora es fundadora y directora de Welad ElBalad Media, Egipto.