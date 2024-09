El periodismo es la red de seguridad de la sociedad

Escuchar audio noticia

Un número récord de redacciones se ha inscrito para el Día Mundial de las Noticias 2024 (28 de septiembre), reconociendo la influencia positiva del periodismo en todo el mundo.

Más de 600 redacciones y asociaciones de medios de todos los continentes se unen para crear conciencia sobre el propósito del periodismo, un oficio que está bajo ataque constante.

Es un día para hacer una pausa y reflexionar sobre la importancia de los periodistas independientes y, a menudo, valientes que marcan la diferencia en sus comunidades y en su país al proporcionar las pruebas que conducen a la verdad.

Con demasiada frecuencia, quien grita más fuerte en las redes sociales parece ser el creador de noticias del día, eclipsando a los reporteros y editores profesionales entrenados y decididos a respaldar todo lo que publican.

El periodismo responsable es un negocio difícil cuando se hace bien. Necesariamente enfrenta el torbellino fácil, repetitivo e instantáneo de polemistas y propagandistas decididos a desviar la vida para ajustarla a agendas que a menudo se basan en certezas y exclusión.

Fotografiar los eventos que ocurren, informar los hechos, comenzando con información incompleta y construyendo un archivo más completo con el tiempo, y asegurarse finalmente, en la edición final, de que los hechos sean sacados a la luz y colocados firmemente en el discurso público, es el trabajo de los medios tradicionales. Es ineficiente, pero es una tradición atemporal sin paralelo.

Los profesionales luchan contra la idea trillada de que pertenecer a la corriente principal es de alguna manera inferior a ser extremo.

El Día Mundial de las Noticias es un día de conciencia, para explicar mejor el periodismo al público en general. También es un momento para brindar espacio a nuestras audiencias y destacar cómo conocer a un periodista mejoró su vida. Cómo, tal vez, finalmente fueron escuchados. O reflexionar sobre las contribuciones de un periódico local al cuerpo político, o el costo de la libertad para un reportero detenido sin motivo, excepto porque podía serlo, por aquellos que tienen ejércitos a su disposición.

En medio del creciente endurecimiento del debate público, el orgullo del periodismo independiente se mantiene como una fuente de optimismo y esperanza.

A menudo con un costo personal significativo, los denunciantes confían en los periodistas para revelar secretos. Las empresas, los políticos y otros en el poder se niegan cada vez más a reunirse con reporteros o a dar explicaciones, pero eso no significa que no sean responsables. La podredumbre aún es expuesta por individuos.

Este año conocí a una fuente decidida a revelar la verdad, pero las conversaciones se llevaron a cabo en una bañera de hidromasaje para demostrar que no llevaba un micrófono oculto, y en otra ocasión, en ropa interior para la entrevista final. La historia valió la pena, pero no podía saberlo cuando comencé la odisea de cuatro meses. Esa es la magia del oficio que recluta y recompensa a los incansables.

Los grupos de interés cargados de sesgo amenazan con castigos económicos: “Cancelaré mi suscripción”, “retiraremos nuestra publicidad”. Tal vez el próximo año publiquemos una lista de esas personas que actúan de esa manera. Hasta ahora, las organizaciones de noticias asumen el golpe y no lo hacen público. Pero todo es un intento de interferir con la independencia editorial, y está mal.

Los ataques a periodistas, incluidos asesinatos, alcanzan cifras récord. El periodismo no fue creado para que el mensajero fuera asesinado. Pero, aunque puedes matar al periodista, no puedes matar la historia. Otros la asumirán. Mira a los periodistas en México o Irán si no has recibido tu dosis diaria de inspiración. La tasa de impunidad, asesinar a periodistas y no ser arrestado, se acerca al 100% en algunos países, pero aun así las historias se acumulan.

Existe un gran milagro en el negocio del periodismo: los hechos no se pueden suprimir.

Y aquellos que lo necesitan lo entienden. Son los que menos lo necesitan quienes más luchan contra nosotros. Los poderosos aterrados de que su mundo no pueda ser completamente controlado. Y esa es la magia del Día Mundial de las Noticias. Mientras hablas con amigos y consideras tu comunidad, aldea, ciudad o el mundo en general, piensa en lo que has aprendido hoy. Es muy probable que el periodismo estuviera involucrado. Los narradores, que provienen de tu comunidad, cuentan los hechos, por incómodos que sean.

Por eso, desarmados y viviendo en tu comunidad, son atacados, acosados, menospreciados y amenazados. Y por eso responden con más hechos, más respuestas, más independencia de pensamiento, manteniendo el vínculo entre tú y el mundo.Los periodistas son un puente mientras construimos el futuro, apoyados por la piedra angular de nuestra audiencia, que es tan leal y determinada como el reportero y el editor. Juntos, en el Día Mundial de las Noticias, si a veces parece que los vestigios de esperanza se están desvaneciendo, recuerda que la red de seguridad del periodismo está allí.

El autor es editor en Jefe de The Globe and Mail, Canadá, y es el creador del Día Mundial de las Noticias.