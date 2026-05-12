El petróleo que sigue escapando

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La historia no empieza en Teherán ni en Washington. Empieza en el mar.

En algún punto remoto frente al archipiélago de Riau, dos enormes petroleros se acercan lentamente. No hay cámaras. No hay banderas que cuenten toda la verdad. No hay comunicados oficiales. Solo acero, agua oscura y millones de barriles de petróleo que cambian de dueño lejos de la mirada pública, como en otros tiempos ocurría cerca de la entrada del Canal de Panamá.

Mientras Estados Unidos anuncia bloqueos destinados a asfixiar económicamente a Irán, el crudo iraní sigue encontrando grietas por donde escapar. No sale con la arrogancia de antes, pero sale. No navega con nombre propio, pero navega. No siempre aparece en los radares, pero termina llegando a su destino.

Ese es el dato más inquietante de la investigación publicada por The Washington Post: al menos 13 petroleros habrían descargado crudo iraní mediante transferencias encubiertas de barco a barco desde el inicio del bloqueo estadounidense en el Golfo de Omán. El petróleo no desapareció. Solo cambió de escenario.

El archipiélago de Riau se ha convertido en una especie de sala de espera clandestina del comercio mundial. Allí, los barcos llegan cargados, se estacionan junto a otros buques vacíos y luego se van livianos. Los vacíos, de pronto, parten cargados. En esa coreografía silenciosa, el origen del petróleo se vuelve borroso.

Es una escena perfecta para entender el fracaso parcial de las sanciones modernas. Washington puede cerrar puertas, pero Teherán ha aprendido a usar ventanas. Puede bloquear puertos, pero no todos los océanos. Puede perseguir barcos, pero no siempre alcanza a perseguir las sombras.

El petróleo iraní lleva años sobreviviendo así: con transpondedores apagados, banderas dudosas, registros opacos y rutas diseñadas para confundir. En el papel, las sanciones son contundentes. En el agua, la realidad es más resbaladiza.

China aparece como el actor indispensable de esta historia. Compra gran parte del crudo iraní con descuento y, al hacerlo, le ofrece a Teherán algo más valioso que dinero: oxígeno político. Cada barril vendido es una forma de resistencia. Cada transferencia en altamar es una pequeña derrota para quienes creen que el poder económico estadounidense basta para cerrar el grifo.

No se trata solo de petróleo. Se trata de la capacidad de un régimen sancionado para adaptarse. Irán ha convertido la supervivencia en una industria. Ha aprendido que la opacidad también puede ser una estrategia nacional.

Por eso, la imagen de esos barcos junto a las islas de Indonesia dice más que muchos discursos. Mientras en Washington se habla de un “muro de acero”, en el mar aparecen túneles invisibles. Mientras se proclama que nadie pasa, algunos pasan. No todos, quizás. No para siempre. Pero lo suficiente para demostrar que el bloqueo no es absoluto.

El cambio de ruta hacia el Estrecho de Lombok revela otro detalle importante. Los barcos iraníes ya no solo intentan llegar: intentan no ser vistos. Prefieren navegar más lejos, gastar más tiempo y asumir más costos con tal de reducir su exposición.

Esa es la nueva geopolítica: no basta con moverse, hay que desaparecer.

La pregunta, entonces, no es si el bloqueo duele. Claro que duele. La pregunta es si duele lo suficiente para doblegar a un régimen que lleva décadas entrenándose para vivir bajo presión.

Porque, por ahora, en algún punto del océano, el petróleo de Teherán sigue fluyendo.

En Washington, la palabra victoria se pronuncia con facilidad. Se dice que Irán está estrangulado. Se dice que su economía se derrumba. Se dice que su capacidad militar ha sido devastada. Se dice que el bloqueo funciona y que el régimen no tiene más opción que ceder.

Pero las guerras rara vez obedecen al guion de quienes las anuncian.

Según análisis de inteligencia citados por The Washington Post, Irán podría resistir el bloqueo durante varios meses antes de enfrentar dificultades económicas más severas. También conservaría una parte importante de sus misiles, lanzadores móviles y drones.

Ese contraste entre el discurso político y la evaluación de inteligencia es el corazón del problema. Una cosa es contar una victoria desde un podio. Otra muy distinta es medirla en el terreno, en los puertos, en los arsenales, en los mercados negros y en la voluntad de un régimen acostumbrado a resistir.

Irán no necesita prosperar para sobrevivir. Necesita aguantar.

Esa es la diferencia que muchas veces Washington subestima. Los regímenes autoritarios no se sostienen sobre el bienestar ciudadano, sino sobre el control. Pueden soportar inflación, pobreza, aislamiento y sacrificio social mientras mantengan intacto el aparato represivo y la narrativa de resistencia.

De hecho, la presión externa puede fortalecer esa narrativa. Cada bomba, cada bloqueo y cada sanción le permite al régimen decirle a su población que el enemigo está afuera. Que la crisis no es culpa de la corrupción ni de la mala gestión interna, sino de una guerra occidental contra Irán.

Así, una campaña diseñada para debilitar al régimen puede terminar dándole nuevos argumentos para endurecerse.

La otra ilusión es creer que destruir infraestructura equivale a destruir capacidad estratégica. Irán puede perder barcos, bases y depósitos, pero mientras conserve drones baratos, rutas clandestinas y voluntad política, seguirá teniendo herramientas para alterar el tablero.

En el Estrecho de Ormuz no hace falta hundir una flota. Basta con generar miedo. Un solo ataque contra un petrolero puede disparar los seguros marítimos y paralizar decisiones comerciales. Esa es la fuerza de la guerra asimétrica: no derrota al gigante, pero lo obliga a caminar con cuidado.

Estados Unidos tiene más poder militar. Nadie lo duda. Pero Irán no está jugando el mismo juego. Washington busca resultados visibles. Teherán busca resistir lo suficiente para que el costo político de la presión se vuelva incómodo.

La historia reciente debería servir de advertencia. En Medio Oriente, muchas victorias tácticas han terminado convertidas en fracasos estratégicos. Se ganan batallas, se destruyen objetivos, se anuncian operaciones exitosas y, aun así, el problema de fondo permanece.

El riesgo ahora es que Irán salga golpeado, pero no derrotado. Más pobre, pero más radical. Más aislado, pero más dependiente de China y Rusia. Más castigado, pero también más convencido de que ceder sería suicida para el régimen.

Entonces la pregunta deja de ser cuánto daño puede hacer Estados Unidos. La pregunta es cuánto daño puede soportar Irán sin rendirse.

Y esa respuesta no se encuentra en una conferencia de prensa. Se encuentra en los barcos que siguen moviéndose en silencio, en los misiles que aún quedan ocultos, en los drones que pueden fabricarse en almacenes discretos y en una dirigencia que parece convencida de que resistir ya es una forma de ganar.

Quizás la mayor lección de esta historia sea esa: no toda asfixia produce rendición. A veces solo enseña al adversario a respirar de otra manera.

El autor es médico sub especialista.