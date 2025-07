El pez muere por la boca

Exclusivo Suscriptores

El significado del título de este artículo es una advertencia sobre los peligros de hablar demasiado o ser indiscreto.

Un pez es atrapado cuando muerde un anzuelo. Las personas pueden meterse en problemas cuando hablan sin pensar. Análogamente, es una lección de prudencia y discreción.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino carece de ambas.Por alguna razón, cuando ciertas personas llegan a cargos de poder, se creen dueños y señores de la verdad absoluta. No te atrevas a contradecirlos, porque te ganas un enemigo gratis… y encima te responden con un lenguaje soez, crudo y ofensivo.El presidente Mulino es experto y maestro en este tipo de lenguaje. Por lo tanto, sus ministros y autoridades de alto rango... ¡lo imitan! Él dice que “él es así y punto”.

Los panameños esperábamos tener en este quinquenio un presidente respetuoso, humilde, con responsabilidad democrática, inclusivo, sereno, sin gritos ni confrontaciones, que nos inspirara confianza y esperanza, no miedo y división.

Que el pueblo pudiera ser crítico, de ser necesario, sin recibir a cambio respuestas insidiosas. Que su discurso fuera el de un estadista, no el de un agitador de campaña.¡Soñar no costaba nada, y sueños, sueños son!

Su equipo de trabajo... algunos —muy pocos— se enmarcan dentro del patrón del respeto hacia el pueblo. Otros, ¡no!

Tal es el caso del señor contralor de la República de Panamá. Su lenguaje es atrevido e irrespetuoso cuando aborda temas de contexto político o personal. Amenaza como si tuviera esa potestad dentro de sus funciones. Imita a su jefe. El puesto de contralor, primero, no es elegido por votación popular. Es escogido por el dedo del presidente y ratificado por la Asamblea Nacional.

Sus funciones son fiscalizar y controlar los fondos y bienes públicos. Audita e inspecciona. No tiene autoridad para nombrar cargos en otras instituciones ni ministerios.

Con motivo de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, al no salir vencedora la oferta gubernamental, y estando él presente en el recinto por más de cinco horas junto a su secretario general, se atrevió a decir que tenía dosieres, notas y cartas de diputados que votaron por la oferta no gubernamental, donde pedían nombramientos y favores. Además, afirmó que “dicen por ahí” que un millonario había comprado los votos de unos cuantos diputados.

Eso sonó a lenguaje de baja estofa, a bochinche de cloaca hedionda. Y por si fuera poco, trató al rector de la Universidad de Panamá con un irrespeto insólito. Le dijo que era el peor gestor de los últimos años, que apadrinaba maleantes y facinerosos. Llamó a la Universidad “una guarida” llena de clanes familiares y nepotismo. Exigió la lista de estudiantes con más de diez años en la institución y cuestionó el uso del presupuesto porque “los baños no sirven”.

El poder, definitivamente, envilece. Olvidó que el rector sí es electo por voto popular: estudiantes, profesores y administrativos lo eligen por cinco años.

En el lenguaje coloquial dicen: “No se debe escupir saliva para arriba, porque te cae en la cara”.

Parece que en este gobierno lo que es malo para unos, es bueno para ellos. Para ellos, nepotismo no es nombrar en puestos diplomáticos a hermanos, cuñados, familiares o amigos. Buscar votos para la nueva directiva de la Asamblea usando el poder del Ejecutivo no es clientelismo. Otorgar salvoconductos humanitarios a personas juzgadas y condenadas no es impunidad. Permitir que funcionarios de otras entidades deambulen durante más de cinco horas por la Asamblea Nacional buscando votos no es corrupción.

Entonces, ¿dónde está el lado bueno y dónde el lado equivocado?

Y para rematar, un ministro ha dicho públicamente que el presidente Mulino y él llegaron al poder gracias al apoyo de un expresidente… y que, además, fue por ese apoyo —desde el exilio en una embajada— que Panamá tuvo elecciones y una transición democrática.

Diría Robin, el de Batman: ¡Recórcholis!

¿Y dónde estaba el Tribunal Electoral y la Corte Suprema? ¿Pintados en la pared?

¡Vergonzoso! ¡Desconexión total!

Por eso y más... el pez muere por la boca.

La autora es arquitecta.