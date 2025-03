El poder como herramienta, jamás como arma

Escuchar audio noticia

El poder puede adquirirse en tres presentaciones: como bálsamo para sanar y trascender, como veneno o como manjar. Muchos de nosotros, casi todos los seres humanos, hemos ostentado el poder en alguna de esas formas. Tal vez usted no ha sido emperador o magnate, pero de seguro ha ejercido el poder alguna vez, aunque sea con sus mascotas en casa. Si ha manejado un auto o un arma, es probable que haya sentido, aunque sea por un momento, la seducción del empoderamiento sobre otros seres vivos.

De cualquier forma, el poder siempre tendrá dos vías, aunque usted no sea consciente de ello. Cada vez que lo ejerza, lo aplicará tanto hacia afuera como hacia dentro de usted mismo. De ahí resultará el daño o el beneficio que se obtenga al hacerlo. Muchas personas piensan que tener poder es un acto externo, que implica someter o triunfar sobre algo o alguien. Pero no es así. Vivimos en un mundo irremediablemente binario: cada cosa tiene su similar, su opuesto y su complemento. Así debe ser para sostener el equilibrio dinámico que llamamos existencia.

Por ejemplo, el peso tiene a la normal, el día a la noche, el genotipo al fenotipo, la mujer al hombre. Todo lo que haga o sea tendrá alguna resistencia: resistencia a ser movido, cambiado o a asumir un nuevo orden. Por eso, cuando se ejerce el poder, hay que asumir las consecuencias de hacerlo, de manera responsable y proporcional. Esa resistencia crea equilibrio sistémico; de lo contrario, el caos sería inevitable. Si un maestro de escuela se equivoca al ejercer autoridad sobre sus alumnos, recibirá una respuesta proporcional a la cantidad de estudiantes perjudicados. Ahora imagine si el director comete un error ejerciendo el poder… En Panamá, esto parece funcionar al revés, porque la corrupción hace que el sistema social funcione mal, y el de menor responsabilidad paga por el de mayor responsabilidad. Sin embargo, la naturaleza y la existencia misma no funcionan así.

Por esa razón, muchas personas que tienen la oportunidad de ejercer el poder fracasan. Porque, aunque no lo perciban, terminan dañándose igual o más a sí mismas de lo que dañan a otros. Véalo como una navaja de doble filo sin empuñadura: un filo hacia afuera y otro hacia adentro. Con el primero, podría activarse hoy como victimario; con el segundo, mañana como víctima. Desde el momento en que asuma el poder, es muy probable que termine cortándose. La pregunta no es si se va a cortar o no, sino cuánto. Y eso siempre irá en proporción a cuántos y cuánto corte usted en la práctica del poder. Por eso, la principal máxima que debe respetar cualquier persona que lo ejerza es: “trata a los demás como quieres ser tratado”. De lo contrario, terminará probando el poder como veneno.

Incluso el poder como manjar termina convirtiéndose en veneno. Me refiero a quienes lo utilizan para lucrar y servirse desmedidamente sin importarles el resto. En este caso, su ingesta no es amarga, sino dulce, agradable y adictiva. Pero, al final, indigestará y causará mucho daño y sufrimiento, a mediano o largo plazo. Si usa el poder para acaparar de manera avariciosa, podría terminar atragantado en una gran indigestión o, en su defecto, con una terrible constipación. Porque jamás el hambre ha sido buena consejera para quien ostenta el poder.

Finalmente, el ejercicio del poder que se utiliza para sanar y trascender es el que marca la diferencia entre un jefe y un líder, un presidente y un estadista. Se trata de alguien que reconoce el dolor que puede causar el poder, lo asimila y es capaz de transmutarlo en beneficio propio y de quienes representa. Cualquiera que sepa manejar un arma entiende que no puede ir por ahí haciéndose el valiente o actuando irresponsablemente. Del mismo modo, quien sabe controlarse podrá controlar y ejercer el poder con sabiduría: como herramienta, jamás como arma.

