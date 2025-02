El Presidente en su laberinto

Exclusivo Suscriptores

La estrategia que está utilizando el presidente Mulino para enfrentar los tres grandes problemas que tiene el país no le está funcionando. Pareciera estar en un laberinto sin salida. Su aprobación va en caída libre. Mientras el año pasado estaba por arriba del 70%, ahora mismo está con el 51% y, todo parece empeorar. Entre los grandes problemas podemos resaltar tres: el tema minero, las amenazas de Trump con recuperar el Canal y las reformas a la Caja de Seguro Social.

Hay que recordar que el Gobierno del presidente Mulino es débil. Cuando los gobiernos son de esta naturaleza, suelen apoyarse en la represión. Algunas características de su Gobierno las podemos resumir en los siguientes puntos: no tiene un partido sólido que lo apoye, las bases de Realizando Metas, liderado indiscutiblemente por el expresidente Ricardo Martinelli, están pidiendo justicia por el partido. Las relaciones no son las mejores. Otro aspecto es que no tiene un gabinete unificado, es un equipo heterogéneo superlativo y, por último, su popularidad no está en su mejor momento. Las medidas que está tomando, de respuestas toscas y reprimir abruptamente tampoco ayudarán.

Con respecto a Minera Panamá, desde el inicio se está planteando un “abrir para cerrar”, a sabiendas de que la Corte Suprema de Justicia falló como inconstitucional el contrato minero y, el clamor en las calles fue decirle no a la minería metálica a cielo abierto, como nunca en los últimos treinta años se vio a tantas personas en las calles.

Con respecto a las declaraciones del presidente Trump y los desplantes, empezando por el secretario Marco Rubio que llegó tarde a la cita con el presidente Mulino, luego el presidente Trump dejó plantado con la llamada telefónica al mandatario panameño, y las hostiles declaraciones públicas hacia Panamá con el objetivo de “recuperar” el Canal, a esto se le une la desconfianza de la población panameña a la élite política que, con el reciente nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal reafirma su elitismo.

Peor aún, está la reforma a la Caja de Seguro Social en ciernes, la cual despierta crispación en los movimientos sociales y parte de la población que no quiere medidas paramétricas y, tampoco la gestión privada de los fondos. Ante esta realidad, muy sensitiva, se requiere maniobras quirúrgicas para salir airoso de este complejo escenario.

El autor es filósofo.