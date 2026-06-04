El principio de ‘una sola China’ y Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En conferencia de prensa de la Cancillería de la RPCh, el 20 de mayo de 2026, Chen Binhua, portavoz de la “Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado”, respondió preguntas sobre las relaciones en el Estrecho, incluido el discurso del dirigente de Taiwán.

Chen Binhua dijo lo siguiente:

“Lai Ching-te, dirigente de Taiwán, expresó su esperanza de obtener armas de EE. UU. y afirmó que, en caso de tener la oportunidad de hablar por teléfono con el presidente Trump, tendría la responsabilidad de expresar la voz de la sociedad taiwanesa. Asimismo, reafirmó que Taiwán es un país soberano e independiente.”

La Agencia Asahi Shimbun de Japón preguntó:

“¿Tiene China algún comentario al respecto?”

Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería china, respondió:

“Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Nunca ha sido un país ni lo será jamás. Las autoridades de Lai Ching-te han desarrollado una estrategia para llamar la atención, revelando repetidamente su verdadera naturaleza como ‘alborotadores’ y ‘saboteadores de la paz’. La ‘independencia de Taiwán’ y la paz a través del Estrecho son tan irreconciliables como fuego y agua. Cualquier intento de procurar la independencia valiéndose de fuerzas externas o mediante el fortalecimiento militar será pura ilusión. La posición de China frente a las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán es consistente y clara.EE. UU. debería acatar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y EE. UU., tomando acciones concretas para mantener la situación general de las relaciones chino-estadounidenses, así como la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.”

Los tres comunicados de 1972, 1979 y 1982 resumen la postura histórica sobre Taiwán:

Primer comunicado (28 febrero 1972, Comunicado de Shanghái): Nixon y Zhou Enlai acordaron respetar la soberanía e integridad territorial, y Estados Unidos reconoció que “todos los chinos a ambos lados del Estrecho sostienen que solo hay una China”.

Segundo comunicado (1 enero 1979): Deng Xiaoping y Jimmy Carter anunciaron el inicio de relaciones normales entre EE. UU. y la RPCh; EE. UU. reconoció al gobierno de la RPCh como el único gobierno legal de China y puso fin a relaciones políticas formales con Taiwán, manteniendo otros vínculos no oficiales.

Tercer comunicado (17 agosto 1982): Ambas partes reafirmaron fortalecer la cooperación económica, cultural, educativa, científica y tecnológica, reiterando las declaraciones previas sobre Taiwán. EE. UU. indicó que ajustaría sus ventas de armas según la militarización del Estrecho por parte de la RPCh.

Wang Yi, canciller chino, afirmó en Nueva York:

“China está dispuesta a trabajar con EE. UU. para promover una relación constructiva de estabilidad estratégica. Las relaciones entre ambos países trascienden lo bilateral, afectan la paz mundial y el futuro de la humanidad. Solo cumpliendo el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos se puede salvaguardar la paz a través del Estrecho y evitar conflictos.”

Wang Yi también se reunió con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Destacó que las relaciones Panamá-China responden a intereses de largo plazo, cuentan con respaldo popular y siguen la tendencia histórica. Resaltó la reiteración de Panamá de su compromiso con el principio de Una Sola China, sin conceder espacio a Taiwán.

El canciller recordó la histórica contribución de trabajadores chinos en el siglo XIX, durante la construcción del ferrocarril y la excavación del Canal de Panamá. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace casi nueve años, los vínculos bilaterales han avanzado de manera fluida, y el comercio bilateral se ha duplicado, beneficiando al pueblo panameño.

El autor es exdiplomático.