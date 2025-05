Exclusivo Suscriptores

Se está cumpliendo el panorama descrito por Fitch Ratings en el primer párrafo de su informe del 28 de marzo de 2024, donde advertía sobre el deterioro de la gobernabilidad como factor clave en su decisión de quitarle el grado de inversión a la deuda soberana panameña.

En un ambiente caldeado con eslóganes, consignas y descalificaciones, el problema no es la Ley 462, sino que desde el 2012 toda la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales se han dado en el sector público, financiados con préstamos.

No puede haber pensiones sin empleos formales y buenos salarios, lo cual ha sido exclusividad del Estado. Con el mayor de los respetos a quienes la adversan, lo que no se mide no existe. No tiene nada que ver con justicia/injusticia, correcto/incorrecto o “patriotismo”, sino con “matemática”. No podemos cambiar la historia. No pretendo hacer un “juicio”, sino una “autopsia”.

2012: el antes y el después

Analizando la evolución laboral panameña de los últimos 20 años (2004-2024),hay dos etapas: 2004-2012 y 2012-2024, las cuales, paradójicamente, también marcan un antes y un después en el comportamiento de la deuda externa.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre 2004 y2012, 4 de cada 5 nuevos empleos fueron asalariados del sector privado, y uno de ellos era un joven entre 15 y 29 años de edad. En ese lapso, 2 de cada 3profesionales que se graduaron en nuestras universidades encontraron empleo.

Entre agosto de 2012 y octubre de 2024 se perdieron 24,174 empleos formales del sector privado, pero se agregaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía. Cada trabajador asalariado que perdió su empleo en ese lapso fuere emplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales.

De cada 5 nuevos empleos creados en la economía, 4 fueron informales y el otro fue un funcionario. Durante ese período, solo 1 de cada 3 profesionales que se graduaron en nuestras universidades se insertaron al mercado laboral.

Entre 2004 y 2012, la deuda externa panameña subió de $9,294 millones a$10,782.4 millones, a razón de $148.55 millones por año. Pero en 2024, la deudaexterna alcanzó los $53,736 millones, implicando un ritmo de endeudamientoanual equivalente a $3,579 millones anuales (2012-2024).

Más aún, entre 2019 y 2024, la deuda externa pasó de $27,793 millones a$53,736.74 millones, implicando un aumento interanual de $5,188.75 millones durante 5 años, 35 veces más que el ritmo de endeudamiento entre 2004 y 2012, cuando de cada 5 nuevos empleos que generó la economía, 4 fueron asalariados de la empresa privada.

En los últimos 5 años (2019-2024), la empresa privada perdió 44,261 empleos, pero se agregaron 19,409 servidores públicos y 28,372 informales a la economía. Tres de cada cinco nuevos empleos creados fueron informales y los otros dos, funcionarios.

Precarización laboral por sector (2012-2024)

Los ocho sectores que aportan el 70% de los empleos y proveen ingresos a cuatro de cada cinco jóvenes trabajadores generaron, como bloque, 100% de empleo informal. Por sector, el porcentaje fue: Agricultura 86%, Industria 89%, Construcción 100%,Comercio 98%, Logística 122%, Hoteles y restaurantes 55%, Actividades administrativas y servicios de apoyo 125%, y Otras actividades de servicio 105%.

Empleos formales y aumentos salariales en el sector público (2012-2024)

Sobre la base del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC (octubre de 2024 vs. agosto de 2012), el 93% de la expansión de la planilla estatal se originó en Educación (30%),Salud (22%), Administración Pública (22%) y Transporte (18%).Según el Cuadro 25 del Informe Laboral del INEC (octubre de 2024 vs. agosto de2012), el aumento porcentual de salarios en el sector público fue: Educación 96%,Salud 65% y Administración Pública 55%, frente a un 43% de aumento salarial en el resto de la economía.

De los 19,409 nuevos servidores públicos entre 2019 y 2024, el 42% fueron educadores, 26% en Administración Pública y Defensa, 13% personal de salud y10% en Suministro de Agua, Gestión de Desechos y Saneamiento.

Ley 462: respuesta correcta a la pregunta equivocada

El destino laboral de nuestros jóvenes se selló en 2012, cuando como país “decidimos” no buscar equidad social a través de la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada.

Será difícil conciliar posiciones, pero la verdad es una sola: lo que no se mide no existe. Una cosa son las consignas y otra las realidades. La pregunta no es “¿quién es el culpable?”, sino ¿qué vamos a hacer al respecto?

Derogar la Ley 462 no resuelve el problema.

El autos es asesor empresarial