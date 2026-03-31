El pulso del campo: agua y comunidad

Cuando se habla del campo, muchas veces se piensa únicamente en la producción, en los cultivos o en los animales. Sin embargo, esta visión resulta limitada frente a la complejidad del territorio rural, donde el agua, el espacio abierto y la comunidad conforman un sistema interdependiente. En Chiriquí, esta relación no solo define la actividad agropecuaria, sino que también estructura formas de organización social, modos de vida y dinámicas de gestión del entorno.

Desde una perspectiva más amplia, el campo puede entenderse como un espacio donde interactúan distintos tipos de capital: el capital natural, representado por el suelo y el agua; el capital social, que se expresa en la cooperación y los acuerdos comunitarios; y el capital humano, vinculado al conocimiento y la experiencia acumulada en el territorio. Esta interacción permite sostener el sistema productivo, pero también revela sus vulnerabilidades cuando estos elementos se ven afectados.

En este contexto, comienzan a evidenciarse tensiones asociadas a los llamados objetivos conflictivos del desarrollo, donde el crecimiento económico no siempre se articula con la equidad social ni con la protección ambiental. La presión sobre los recursos hídricos y los espacios abiertos pone en riesgo el equilibrio del sistema, generando una crisis que no es únicamente ambiental, sino también social, económica y ética.

Comprender el campo desde esta mirada implica reconocer que el desarrollo solo es viable si logra sostener estas relaciones en el tiempo, sin comprometer la base que lo hace posible.

Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento urbano, la expansión de infraestructuras y los cambios en el uso del suelo han intensificado la presión sobre el agua y los espacios abiertos, alterando la dinámica tradicional del territorio. Esta situación no solo impacta la producción agropecuaria, sino también las relaciones comunitarias que históricamente han permitido sostener estos sistemas.

El problema no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en la forma en que se gestiona. La toma de decisiones, muchas veces centralizada o desvinculada del contexto local, debilita la cooperación y limita la participación comunitaria. Esto genera una desconexión progresiva entre la población y su entorno, afectando tanto el capital social como la capacidad de adaptación frente a los cambios.

Frente a este escenario, surge una interrogante fundamental: ¿es viable lograr un desarrollo que armonice el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente? La solución demanda una reconsideración del enfoque vigente, integrando una perspectiva más holística que reconozca la interrelación entre estos elementos.

Dentro del contexto de la planificación y la gestión ambiental, resulta esencial impulsar estrategias que fortalezcan la gestión comunitaria del agua y promuevan el uso responsable de los espacios abiertos. Esto implica no solo el desarrollo de infraestructuras eficientes, sino también la promoción de procesos participativos que integren el conocimiento local.

La preservación del pulso rural estará condicionada por la capacidad de armonizar estas relaciones, asegurando un equilibrio que no ponga en riesgo el futuro del territorio ni de las generaciones que dependen de él, especialmente en escenarios de creciente incertidumbre ambiental y social.

La autora es arquitecta estructural y estudiante de la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental, con énfasis en manejo del paisaje, de la Universidad de Panamá.