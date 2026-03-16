‘El que solo es arquitecto, ni siquiera es arquitecto’

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La frase, provocadora y casi incómoda, encierra una verdad que muchos prefieren evitar: la arquitectura ha ido perdiendo parte de su alma en la medida en que se ha entregado, sin demasiada resistencia, a la comodidad de la digitalización absoluta.

No se trata de negar los avances tecnológicos ni de romantizar el pasado. Se trata de reconocer que, en el tránsito hacia lo digital, hemos dejado atrás algo esencial: la sensibilidad del trazo, la intuición del gesto, la emoción del primer bosquejo.

Durante siglos, la arquitectura fue un acto profundamente humano. El lápiz sobre el papel no solo representaba una herramienta, sino una extensión del pensamiento. Cada línea era una decisión; cada sombra, un ensayo; cada mancha, un accidente que abría nuevas posibilidades.

El arquitecto no solo dibujaba: sentía

El proceso manual obligaba a detenerse, a contemplar, a equivocarse y a corregir. Era un diálogo íntimo entre la idea y la mano, entre la intención y la materia.

Hoy, en cambio, la inmediatez digital ha impuesto un ritmo distinto. Los programas de modelado permiten corregir con un clic, duplicar con un comando y renderizar con un botón. La eficiencia ha desplazado a la contemplación.

El resultado es impecable, sí, pero muchas veces vacío. Perfecto, pero sin alma. Brillante, pero sin historia. La arquitectura se ha vuelto, en muchos casos, un producto más que un proceso; una imagen más que una experiencia.

El bosquejo, ese gesto primario que condensaba la chispa inicial, ha sido relegado a un rincón nostálgico. Y, sin embargo, era allí donde nacía la arquitectura auténtica.

El primer trazo no buscaba precisión, sino intención

No pretendía resolver, sino descubrir. Era un acto de vulnerabilidad creativa: el arquitecto se enfrentaba al papel sin filtros, sin capas y sin comandos. Solo él, su mano y su idea. Allí se revelaba su sensibilidad.

La digitalización, por el contrario, ha generado una distancia emocional entre el creador y su creación. El arquitecto ya no toca su obra: la manipula. Ya no la siente: la opera. El proceso se ha vuelto tan técnico que, paradójicamente, ha dejado de ser artesanal.

El bosquejo no era un borrador: era el alma revelándose.

Y cuando la arquitectura deja de ser un arte para convertirse únicamente en técnica, pierde su esencia. Porque la arquitectura no es solo resolver problemas espaciales. Es narrar historias, provocar emociones y transformar vidas.

Diseñamos espacios para que otros los habiten, los recorran y los utilicen. Por eso es necesario ser empáticos, comprender al usuario e interactuar con el cliente, aun sabiendo que, probablemente, nunca volveremos a visitar muchas de esas edificaciones.

Arquitectos digitales: ¿creadores o simples operadores?

No se trata de rechazar la tecnología. Sería absurdo. Las herramientas digitales han ampliado las posibilidades del diseño, han democratizado procesos y han permitido imaginar lo que antes parecía imposible.

Pero cuando el arquitecto se reduce a un operador de software, cuando su creatividad depende más del menú de opciones que de su capacidad de imaginar, entonces deja de ser arquitecto en el sentido profundo del término.

Renderizamos edificios, pero ¿estamos diseñando emociones?

Sin trazo, no hay intuición; sin intuición, no hay arquitectura

Ser arquitecto implica sensibilidad, intuición, cultura visual y la capacidad de observar el mundo y traducirlo en espacio. Implica comprender la luz, el vacío, la escala y el ritmo. Implica sentir.

Y eso no lo da ningún programa. Lo da la experiencia humana del dibujo, del error, del trazo imperfecto que revela una idea auténtica.

Reconciliar ambos mundos

Quizás ha llegado el momento de reconciliar ambos universos: recuperar el valor del bosquejo como origen emocional del proyecto y utilizar la tecnología como herramienta, no como sustituto.

La arquitectura nace en la mente, pasa por la mano y solo después llega a la pantalla.

Volver a ser arquitectos en el sentido pleno implica volver a sentir lo que hacemos.

Porque, al final, el que solo es arquitecto, ni siquiera es arquitecto.

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo SostenibleUniversidad de Panamá.