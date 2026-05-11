El radar invisible: ¿intuición o experiencia?

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En una tertulia de café, de esas donde el tiempo se disuelve entre tazas y frases, lancé una idea al aire: “La intuición es más poderosa que la razón y la emoción”. Lo que empezó como una provocación terminó revelando la arquitectura de nuestras decisiones más profundas.

Pensé primero en el baloncesto. Recordamos a Dennis Rodman: no era el más alto ni el más fuerte, pero parecía poseer el don de la ubicuidad para cada rebote. Alguien en la mesa apuntó con acierto: “Eso no es intuición pura; es experiencia disfrazada”. Tenía sentido. Rodman había repetido miles de jugadas hasta que su cuerpo decidía antes que su mente. La intuición aquí es memoria automatizada. No hay magia, hay repetición extenuante. Cuando el cuerpo domina el sistema, la decisión ocurre sin fricción.

Pasamos luego al baile: cuando piensas el paso, tropiezas. El ritmo solo aparece cuando el cuerpo suelta el control. Sin embargo, nadie fluye sin haberse equivocado mil veces antes; la intuición es, en esencia, la práctica que se olvidó de sí misma. Es una paradoja fascinante: cuanto más se entrena la técnica, menos se necesita pensar en ella para alcanzar la precisión.

En el amor ocurre algo similar. Uno suele creer que elige con la cabeza, pero hay miradas que no admiten análisis y certezas que nacen sin argumentos. Aquí también la experiencia deja su huella: cada desamor afina el radar. Por eso uno detecta el aroma de lo que va a funcionar o identifica cuándo es mejor salir corriendo. El amor, como la intuición, es valiente, pero no inocente: acierta, pero también se equivoca con estilo. Rara vez pide permiso a la lógica; simplemente aparece, como la letra de Simón Díaz: “Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa”. Enamorarse termina siendo un acto de interpretación rápida, una apuesta sin manual de instrucciones donde el corazón lee lo que la razón aún no procesa.

En el mundo del emprendimiento, este radar ha impulsado los saltos más audaces. Steve Jobs no perdía el tiempo en estudios de mercado tradicionales; confiaba en una sensibilidad entrenada en el diseño y la experiencia humana. Howard Schultz intuyó que la gente necesitaba algo más que una bebida: buscaba un “tercer lugar”. Este concepto define ese espacio vital que no es ni el hogar (el primer lugar) ni el trabajo (el segundo), sino un punto de encuentro neutral y acogedor donde la comunidad se reconoce. Schultz no solo vendió café, sino la mística de la pertenencia. El buen emprendedor escucha lo que los datos callan; la intuición funciona aquí como un traductor entre el ruido del mercado y una visión clara del futuro. Pero cuidado: aunque se romantice, esa intuición es falible y, cuando falla, el costo suele ser una factura alta que no admite descuentos.

Pensemos en el cine, con el trabajo de Abner Benaim y su reciente estreno, Paraíso Tropical. En esta película, la intuición del director se siente en una cámara que observa sin forzar; sin embargo, detrás de esa fluidez hay decisiones técnicas precisas: qué mostrar, qué callar, qué dejar en la penumbra, incluso lograr precisión en detalles, movidos por su intuición.

Por ello, la intuición no es un don místico, sino una síntesis de todo lo vivido. Es rápida y útil, pero profundamente humana, lo que significa que es imperfecta. La vida no se trata de elegir entre razón o emoción, sino de hacerlas dialogar. A veces la intuición abre la puerta y la razón evita el golpe. Entre ambas se aprende a vivir con menos ruido y más sentido. No es un sistema infalible, pero sí uno que aprende mientras vive y decide mientras duda. Tal vez por eso, entre cafés ya fríos, uno entiende que vivir es balancear ese radar invisible con la humildad necesaria para corregirse a tiempo, sin perder jamás el sentido de la vida.

El autor es doctor en educación, abogado y periodista.