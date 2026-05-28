El raspado: resistencia contracultural

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Hay sabores que no solo refrescan: también cuentan historias. Para mí, el raspado panameño siempre ha sido una de ellas. Recuerdo salir de la escuela bajo el sol pesado del mediodía y caminar directo donde el raspadero del barrio. El ritual era casi sagrado: pedir el vaso grande, escoger el sirope y, antes de terminar, comprar aparte una pequeña lata de leche condensada para vaciarla completa sobre el hielo. Aquello no era simplemente un postre; era una experiencia popular, callejera y profundamente panameña.

Con el tiempo entendí que el raspado representa mucho más que hielo con miel. Es una expresión cultural que sobrevive en medio de la modernidad acelerada, una pequeña resistencia cotidiana frente a la homogeneización del consumo. Mientras las franquicias internacionales venden productos estandarizados y sin identidad local, el raspado sigue conservando algo artesanal, imperfecto y auténtico.

El raspado panameño tiene su propia estética. Está el vaso transparente decorado con frutas cítricas en forma de cono, el sonido metálico de la máquina triturando el hielo, la carretilla estacionada en la esquina y el pregón inconfundible del vendedor llamando clientes bajo el calor tropical. Hay algo profundamente urbano y caribeño en esa escena. El raspado no necesita campañas millonarias para existir; vive porque forma parte de la memoria colectiva.

Y precisamente allí radica su fuerza cultural: en representar a los sectores populares sin pedir permiso ni validación. Durante años, el raspado convivió naturalmente con otros símbolos de la cultura urbana panameña: los famosos “T-shirt My Name Is Panamá” y aquellos ya desaparecidos diablos rojos, que muchas veces llevaban dibujos de raspados pintados en sus carrocerías. Todo eso formaba parte de una identidad popular que nunca fue refinada ni diseñada para turistas, pero que definía la personalidad auténtica del país.

Lo interesante es que, en tiempos recientes, el raspado también comenzó a recibir reconocimiento fuera de Panamá. El año pasado, la revista Forbes destacó cómo los raspados panameños van mucho más allá del típico “snow cone” estadounidense. El artículo resaltaba la variedad de ingredientes y sabores que convierten este postre en algo distinto dentro de la gastronomía popular panameña.

Sin embargo, el verdadero valor del raspado no necesita validación extranjera para existir. Su importancia ya estaba en las calles, en las escuelas, en las ferias y en los barrios mucho antes de aparecer en revistas internacionales. Porque el raspado no nació como un producto gourmet; nació como una alternativa accesible para la gente común. Y precisamente por eso tiene un enorme peso simbólico.

Además, el raspado ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Hoy existen versiones con leche condensada, leche evaporada, malteada, frutas, toppings, caramelos y combinaciones cada vez más creativas. Los sabores tradicionales conviven con nuevas propuestas, pero el corazón del raspado sigue siendo el mismo: hielo, miel y calle. Esa capacidad de transformarse sin dejar de ser popular es lo que lo mantiene vivo.

En una época donde muchas expresiones culturales terminan absorbidas por tendencias globales, el raspado resiste desde lo cotidiano. Sigue estando en las esquinas, en las playas, afuera de las escuelas y en las fiestas patronales. Sigue siendo un lujo barato para quien necesita refrescarse bajo el calor panameño.

Quizás por eso el raspado funciona como una pequeña contracultura nacional. Porque representa lo local frente a lo importado, lo artesanal frente a lo industrial y la memoria colectiva frente al olvido. En cada vaso hay algo más que hielo triturado: hay barrio, infancia, identidad y resistencia cultural.

Y mientras exista alguien bajo el sol empujando una carretilla llena de hielo y colores, el raspado seguirá recordándonos que Panamá también se construye desde sus expresiones más simples y populares.

El autor es doctor en Educación, periodista y abogado.