Sábado picante: El ratoncito del campo y el ratón de la ciudad

Hace poco alguien me contó una historia, un cuento. Pero, dado que es una historia secreta, la contaré también en secreto. ¿Eso se podrá? Bueno, la historia es que un ratoncito de campo se fue a la ciudad a buscar fortuna… Ahh y la encontró. El ratoncito, de algún modo, logró convertirse en un poderoso líder que, al poco tiempo de llegar a la ciudad, cogió a su familia –que vivía casi en un pesebre, como los de Belén– y se la llevó a vivir a un PHalacio situado en las alturas, aunque agitado por las mareas del mar en las costas del este.

El PHalacio no fue un regalo. El ratoncito –que no tenía con qué pagarlo– se lo compró de todos modos, o más bien, consiguió que un ratón de ciudad –que también buscaba fortuna– se lo comprara. El ratón regalón –al que el ratoncito de campo le decía paisano porque tenía un apodo que le recordaba su pueblito rural– hizo el negocio de su vida: Consiguió cumplir su sueño de ser millonario.

A cambio del PHalacio que le compró, el ratón de la ciudad le pidió que le cumpliera un deseo: un cargo en la banda que el ratoncito de campo ahora lideraba. No era un puesto muy importante, pero daba tanta plata que el PHalacio se pagó solo. Y así todos fueron felices: Uno se fue en busca de su fortuna a las islas del sol naciente –donde obtuvo el cargo que soñaba… el pago de su “regalo” y de ñapa unos cuantos millones– mientras que el otro hasta se hizo un palacete de campo en su pueblito rural –El Coco–, que era como le decían a su “paisano”, el ratón de ciudad. Y así empezó un cuento que no es cuento.

El ratoncito de campo tenía sus méritos. Tuvo muchas dificultades cuando fue a la escuela: nunca pudo aprender a sumar o restar, mucho menos a multiplicar. Nunca entendió las clases de inglés y por eso lo que él hablaba era inédito. Pero lo peor es que era un mitómano consumado, les mentía a todos. Pero, a pesar de ello, tenía muchos ratoncitos fieles que le besaban las patitas y que exigían a todos, en especial a sus críticos, respeto para su majestad, el habitante del Palacio de los Ratones. Los esfuerzos de sus fieles seguidores fueron perfectamente focalizados en hacer creer que el ratoncito de campo era honrado. Pero ni focalizados como estaban en la treta mitómana lograron que el ratoncito de campo pudiera liderar una vez más su banda. Y así empezó a derrumbarse.

Ratas y ratones lo abandonaron. Pronto aparecieron las bolas sobre su fortuna. Los rumores eran que tenía millones en los bancos y hasta en sus palacios. Tenía tanta plata en casa que él y su mujer preferían pagar todo en efectivo. Sus cuentos de “honradez” se vinieron abajo porque nadie lo ha visto trabajar desde que abandonó la casita modesta en la que vivía en su pueblito rural. Pero ahora tiene cuentas bancarias que serían la envidia del mismo Chichi de Obarrio.

Los ratoncitos de la ciudad y del campo han empezado a preguntarse si su exlíder practica el derecho o si entrena caballos ¿Es agricultor, ganadero o es ambas cosas? ¿Es promotor inmobiliario? ¿Es prestamista, usurero? ¿Vende lotería o pan caliente en un busito que recorre las calles de su pueblo? ¿Qué hace para tener tantas cuentas bancarias? ¿Serán de Navidad? ¿O para comprarse un caballito de paso o un todo terreno Can Am para recorrer sus fincas? Bueno, son muchas cuentas bancarias para alguien entró y salió “pelao” de la banda.

Sus amigos de antaño ya no lo llaman ni lo consultan. Se fueron los días de compras y de pagos, de hacer planes… de grandeza y la escasa luz de sus velas, focos y reflectores se apagaron y de pronto ha vuelto a ser, junto con sus cómplices, el pobre diablo que era y que nunca dejó de ser.