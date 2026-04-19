El registro marítimo de Panamá: una plataforma global en un momento decisivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una mirada estratégica sobre el presente del registro panameño, su impacto económico, su alcance global y las acciones necesarias para fortalecer su competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.

Panamá enfrenta hoy un momento que debe analizarse con serenidad, visión estratégica y sentido de país. La reciente atención internacional sobre buques de bandera panameña en algunos puertos no debe interpretarse únicamente como un riesgo, sino como una oportunidad para seguir fortaleciendo uno de los activos más importantes del país: su registro marítimo.

El registro panameño ha sido, durante décadas, una de las principales fortalezas del sector marítimo nacional. No solo ha representado liderazgo internacional, sino que ha permitido posicionar a Panamá como un actor relevante en el comercio marítimo global.

Por ello, cualquier análisis sobre su desempeño debe hacerse con responsabilidad, profundidad técnica y una clara visión de futuro.

Un activo económico, fiscal y estratégico para el país

La magnitud del registro panameño confirma su importancia. Los últimos datos consolidados de la UNCTAD ubican a la flota panameña en 2024 en aproximadamente 380 millones de toneladas de peso muerto (DWT), manteniéndola entre las más grandes del mundo.

A nivel institucional, la Autoridad Marítima de Panamá ha señalado que el registro representa el 51% de sus ingresos. En 2024, la entidad transfirió $112.7 millones al Gobierno Central, a partir de una recaudación total de $206.8 millones.

Esto evidencia que el registro no es simplemente una estructura administrativa: es un activo estratégico que incide directamente en las finanzas públicas, la reputación internacional del país y el dinamismo del ecosistema marítimo.

El impacto económico: más allá de los números

El valor del registro marítimo no se limita a los ingresos directos del Estado. Su impacto se extiende a toda una red de servicios especializados: consulados, firmas legales, inspecciones técnicas, certificaciones, logística y actividades asociadas.

Incluso variaciones relativamente pequeñas en el tamaño del registro pueden generar efectos relevantes:

Una reducción del 2% podría representar alrededor de $2.1 millones en ingresos directos y hasta $8 millones en impacto indirecto.

Un escenario de 5% podría alcanzar aproximadamente US$5.3 millones en ingresos directos y hasta $20 millones en impacto indirecto.

Una reducción del 10% podría superar los $10 millones en impacto directo y los $40 millones en impacto indirecto.

Más allá de estas cifras —que deben entenderse como aproximaciones, el efecto más importante es la señal que recibe el mercado. En una industria donde la confianza es determinante, la percepción del registro es un activo en sí mismo.

Una bandera verdaderamente global

El registro panameño es, por naturaleza, global. Su base de armadores está distribuida en múltiples regiones del mundo, lo que refuerza su relevancia internacional.

De manera aproximada:

Asia representa entre el 45% y el 50% del control de la flota.

Europa concentra entre el 30% y el 35%.

América aporta entre el 12% y el 15%.

Medio Oriente representa entre el 3% y el 5%.

Oceanía y África tienen participaciones menores.

Esta diversidad confirma que Panamá no depende de una sola región. Sin embargo, también implica un reto: mantener estándares competitivos en mercados con exigencias cada vez más sofisticadas.

Un entorno global más competitivo

El mercado internacional de registros marítimos ha evolucionado de forma acelerada. Panamá sigue siendo un actor dominante, pero otros registros han fortalecido su posicionamiento mediante mayor agilidad, mejor servicio y estrategias más dinámicas.

Panamá ha mantenido estabilidad en su tonelaje, mientras que registros como Liberia e Islas Marshall han crecido a mayor ritmo.

Esto no implica una pérdida estructural de competitividad, sino un cambio en el entorno global.

La lectura es clara: el desafío no es de tamaño, es de competitividad.

Un reto técnico que puede gestionarse

Más allá del contexto global, existe una dimensión operativa que merece atención.

Un análisis basado en datos del Tokyo MOU, preparado y presentado por Flor Torrijos a la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), muestra que más del 60% de las detenciones se concentran en Asia, aunque aproximadamente un 33% ocurre en otros países de la región.

Las áreas técnicas involucradas incluyen:

Fire Safety (seguridad contra incendios)

Se refiere a todos los sistemas diseñados para prevenir, detectar y controlar incendios a bordo.

En la práctica, esto incluye:

Sistemas fijos de extinción como CO₂, espuma o agua nebulizada

Detectores de humo y calor distribuidos en distintas áreas del buque

Alarmas contra incendio

Redes de hidrantes, mangueras y bombas contra incendio

Equipos portátiles como extintores

Un buque es, esencialmente, una estructura flotante con maquinaria, combustible y sistemas eléctricos en operación constante. Por eso, el control de incendios es uno de los aspectos más sensibles en cualquier inspección.

Life Saving Appliances – LSA (equipos de salvamento)

Este componente agrupa todos los equipos destinados a proteger la vida de la tripulación en caso de emergencia.

Incluye:

Botes salvavidas

Balsas inflables de evacuación

Chalecos salvavidas

Aros salvavidas

Sistemas de evacuación rápida

Equipos de recuperación de personas en el agua

Estos equipos deben estar en perfecto estado, correctamente ubicados y listos para ser utilizados en cualquier momento. Las inspecciones verifican no solo su existencia, sino también su operatividad real.

ISM (gestión de seguridad operacional)

El ISM no es un equipo, sino un sistema de gestión.

Se refiere a cómo el buque es operado en el día a día y cómo la tripulación cumple con los procedimientos establecidos.

En la práctica, esto implica:

Manuales de operación actualizados

Registros de mantenimiento de equipos

Protocolos claros para emergencias

Auditorías internas

Capacitación de la tripulación

Cumplimiento documentado de procesos

Un buque puede tener todos los equipos en buen estado, pero si no existe disciplina operativa o seguimiento de procedimientos, igualmente puede ser observado o detenido.

MARPOL (cumplimiento ambiental)

MARPOL es el convenio internacional que regula la prevención de la contaminación desde los buques.

En términos prácticos, incluye:

Sistemas para separar aceite del agua (para evitar contaminación marina)

Manejo adecuado de residuos sólidos

Tratamiento de aguas residuales

Uso y control de combustibles

Registros ambientales obligatorios

Equipos como incineradores y sistemas de control de emisiones

Hoy en día, el cumplimiento ambiental es uno de los aspectos más vigilados a nivel global. No se trata solo de operar, sino de hacerlo bajo estándares que protejan el medio ambiente.

Una precisión importante

Es importante destacar que estas áreas no son responsabilidad directa del Estado como bandera, sino de cada armador y de la operación técnica del buque.

Sin embargo, en el entorno actual, los registros más competitivos han evolucionado hacia modelos donde no solo regulan, sino que también acompañan activamente a sus usuarios. Esto incluye seguimiento, alertas tempranas, asistencia técnica y mayor cercanía con el armador.

Esa capacidad de acompañamiento es la que, en muchos casos, marca la diferencia entre una detención y una operación continua sin incidentes.

Una señal que debe convertirse en acción

Panamá no enfrenta una crisis. Panamá enfrenta una señal.

Una señal que permite actuar a tiempo, reforzar capacidades y consolidar el liderazgo del registro en un entorno más exigente.

El país cuenta con la experiencia, la infraestructura institucional y el posicionamiento internacional para dar un siguiente paso.

Ese paso implica actuar con enfoque, coordinación y visión de largo plazo.

Cuatro líneas de acción para fortalecer el registro

Primero , continuar fortaleciendo la calidad y el cumplimiento del registro, elevando los estándares que han sostenido su liderazgo global.

Segundo , profundizar la digitalización y simplificación de procesos, asegurando tiempos de respuesta más ágiles y mayor transparencia. Esto implica avanzar hacia herramientas de gestión basadas en datos, incluyendo la implementación de un dashboard integral del registro que permita visualizar en tiempo real las naves que requieren subsanar deficiencias, el tipo de observaciones pendientes y su ubicación geográfica a nivel global.

Tercero , impulsar una verdadera profesionalización del recurso humano del sector marítimo, estructurando una carrera técnica donde el crecimiento esté basado en méritos, certificaciones y competencias. Panamá puede tomar como referencia el modelo del Canal de Panamá, donde el talento humano es desarrollado y protegido como un activo estratégico. Debemos proteger, formar e incentivar a nuestro recurso humano, porque son las personas quienes sostienen la calidad del servicio y la confianza internacional.

Cuarto, mantener una gestión diplomática y técnica prudente, enfocada en proteger la reputación del registro y en asegurar que cualquier situación operativa pueda manejarse con datos, coordinación y profesionalismo.

El momento de actuar

Panamá no enfrenta una crisis, enfrenta una señal clara.

Las tendencias observadas no deben interpretarse como una debilidad estructural, sino como una oportunidad para actuar con anticipación.

La diferencia entre mantener el liderazgo y perder competitividad no está en el tamaño de la flota, sino en la velocidad y calidad de la respuesta.

Este es el momento de actuar con visión, decisión y coordinación.

No para corregir el pasado, sino para asegurar el futuro.

El autor es presidente de la Cámara Marítima de Panamá