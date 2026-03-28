El relevo que pondrá a prueba la grandeza del Canal

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El relevo generacional debe ser planificado con rigor, ejecutado con disciplina y acompañado de una transferencia efectiva de conocimiento.

Panamá enfrenta una transición silenciosa, pero decisiva. No hay titulares estridentes ni crisis visibles, pero el momento es, sin exagerar, histórico: el relevo generacional dentro del Canal de Panamá.

Las cifras son claras y contundentes. Cerca de 2,000 trabajadores podrían jubilarse en los próximos cinco años, y hasta 3,000 en la próxima década. No se trata únicamente de vacantes por llenar. Se trata de la salida progresiva de una generación que acumuló experiencia, criterio y conocimiento en la operación de una de las infraestructuras más complejas y estratégicas del mundo.

El riesgo no es solo numérico. Es estructural.

Cuando se retira un operador experimentado, un técnico especializado o un profesional con décadas de servicio, no solo se va una persona: se va una forma de entender el Canal. Se va una memoria institucional que no siempre está escrita en manuales, pero que resulta vital en la toma de decisiones críticas.

Sin embargo, Panamá ya ha demostrado que sabe enfrentar disrupciones de gran escala.

En 1999, con la transferencia del Canal a manos panameñas, el país asumió un desafío que muchos consideraban incierto. Aquella transición no fue únicamente administrativa; fue un acto de afirmación nacional. Y 27 años después, los resultados hablan por sí solos: eficiencia, expansión y reconocimiento global.

Hoy, esa historia se convierte en referencia y, al mismo tiempo, en exigencia.

La generación que se retira lo hace con la frente en alto. Cumplió su deber sin titubeos. Sostuvo la operación del Canal con profesionalismo, disciplina y un compromiso que trasciende lo laboral. Esa generación no solo administró el Canal: lo consolidó como símbolo de capacidad nacional.

Ahora, la responsabilidad recae sobre quienes llegan.

Pero esta nueva etapa no será una repetición del pasado. Los desafíos han evolucionado. La presión sobre el recurso hídrico, la sostenibilidad ambiental, la digitalización de los procesos y la necesidad de perfiles altamente especializados —científicos, analistas de datos, ingenieros y expertos en medio ambiente— configuran un escenario mucho más exigente.

Aquí no hay espacio para la improvisación.

El relevo generacional debe ser planificado con rigor, ejecutado con disciplina y acompañado de una transferencia efectiva de conocimiento. No basta con reemplazar posiciones; es imprescindible formar criterio, fortalecer capacidades y preservar la cultura de excelencia que ha distinguido al Canal.

Porque el Canal no admite errores. Y Panamá tampoco.

Este no es solo un desafío institucional. Es un compromiso nacional. El Canal sigue siendo el reflejo más claro de lo que somos capaces de lograr cuando actuamos con visión y responsabilidad.

Cada generación que ha pasado por sus esclusas ha dejado una marca. La próxima tiene la obligación de elevar ese legado.

Panamá es el Canal. Y el Canal es Panamá.

El relevo ya comenzó. Y esta vez, más que estar a la altura de la historia, el país está llamado a superarla.

El autor es canalero/estratega en tecnología, innovación y transformación digital.