El renovado Mariano Bula, un estadio para renacer

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Cuando una comunidad ve reflejada su historia, su talento y su cultura en proyectos concretos, se refuerza la convicción de que el futuro puede construirse desde lo propio.

La inauguración del renovado Estadio Mariano Bula representa mucho más que la apertura de una infraestructura deportiva. Para la ciudad de Colón, este momento simboliza una reafirmación de identidad, un gesto de esperanza colectiva y un paso firme hacia la transformación de la percepción que durante años ha marcado a esta provincia ante la mirada nacional.

El estadio, históricamente vinculado a la pasión deportiva de los colonenses, ha sido durante décadas un escenario donde se han formado atletas, se han vivido grandes encuentros y se ha fortalecido el sentido de comunidad. Su modernización no solo rescata ese legado, sino que también lo proyecta hacia el futuro. Un espacio deportivo renovado significa oportunidades para la juventud, impulso para las ligas locales y un punto de encuentro que refuerza el tejido social de la ciudad.

Las ciudades también se construyen a partir de símbolos. Un estadio como el Mariano Bula es uno de ellos. Cuando se invierte en espacios públicos de calidad, se envía un mensaje claro: la comunidad importa, su desarrollo importa y su historia merece ser celebrada. En ese sentido, esta obra forma parte de una visión más amplia que busca devolverle a Colón el lugar que merece dentro del imaginario nacional.

Durante muchos años, la narrativa pública sobre Colón ha estado marcada por estigmas que no reflejan la riqueza cultural, humana e histórica de esta provincia. Sin embargo, iniciativas que combinan infraestructura, cultura y participación ciudadana han comenzado a cambiar esa narrativa.

Un ejemplo de ello es el festival Sabores de Colón, una celebración que ha logrado destacar uno de los patrimonios más valiosos de la provincia: su diversidad culinaria. En este espacio convergen tradiciones afroantillanas, influencias caribeñas y la creatividad de cocineros locales que convierten cada plato en una expresión de identidad.

Eventos como Sabores de Colón cumplen una función clave en la transformación de la imagen de la provincia. Permiten que visitantes de otras regiones del país descubran una Colón distinta: vibrante, creativa, hospitalaria y profundamente orgullosa de sus raíces. La gastronomía, al igual que el deporte, tiene la capacidad de unir comunidades y generar experiencias positivas que permanecen en la memoria colectiva.

Cuando estas iniciativas se combinan —infraestructura deportiva moderna, actividades culturales, festivales gastronómicos y espacios de convivencia— se crea un ecosistema que impulsa el desarrollo local. El impacto no es únicamente simbólico; también es económico. Eventos deportivos, torneos, ferias y festivales atraen visitantes, dinamizan el comercio y generan oportunidades para emprendedores locales.

Pero quizá el efecto más importante ocurre en el plano emocional y social. Cada proyecto que resalta lo mejor de Colón contribuye a fortalecer el orgullo de pertenencia. Cuando una comunidad ve reflejada su historia, su talento y su cultura en proyectos concretos, se refuerza la convicción de que el futuro puede construirse desde lo propio.

La inauguración del Estadio Mariano Bula es, por tanto, una invitación a mirar a Colón desde otra perspectiva: no como una provincia definida por sus dificultades, sino como un territorio lleno de talento, resiliencia y potencial.

Del mismo modo, festivales como Sabores de Colón nos recuerdan que la identidad colonense no solo se vive en los estadios o en las calles, sino también en las cocinas, en la música, en las historias compartidas y en la capacidad de su gente para celebrar la vida.

Colón tiene mucho que mostrarle al país. Y cada obra, cada festival y cada espacio recuperado es un paso más para que Panamá redescubra la grandeza de esta provincia caribeña.

La autora es abogada.