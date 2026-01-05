El resto está por ser escrito

Exclusivo Suscriptores

La llegada de un nuevo año siempre marca un punto de reinicio, incluso este 2026 que comenzó a mitad de semana. Muchos nos llenamos de ilusión y motivación y nos proponemos metas para cambiar o mejorar nuestras vidas: hacer más ejercicio, aprender un idioma, mejorar nuestra salud, ser más productivos o simplemente sentirnos mejor con nosotros mismos. Sin embargo, con el paso de los meses, muchas de estas metas se quedan en enero.

Bien es cierto que no podemos cambiar hábitos o situaciones de vida de la noche a la mañana, pero sí podemos utilizar herramientas que nos ayuden a mantenernos enfocados en cumplir nuestras resoluciones.

Este 2026, una de las prácticas más accesibles y transformadoras que podemos cultivar —y que puede servir como referencia para cumplir nuestros objetivos— es llevar un diario o, en inglés, simplemente journaling. Llevar un diario tiene múltiples beneficios, como promover la claridad mental, fortalecer la salud emocional y favorecer el bienestar general; incluso puede traer beneficios a nuestra salud física. El journaling es una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida.

La ciencia respalda el impacto del journaling en la salud mental y el bienestar. Por ejemplo, un metaanálisis de veinte ensayos controlados aleatorios, realizados con pacientes que padecen trastornos de ansiedad, depresión o síndrome de estrés postraumático, sugiere que llevar un diario reduce los síntomas de ansiedad y mejora de forma moderada los indicadores de bienestar. Los autores recomiendan que médicos generales lo utilicen como terapia complementaria, al tratarse de una práctica de bajo riesgo y bajo costo.

Otro estudio, basado en un ensayo aleatorio con pacientes con cáncer avanzado, demostró que quienes llevaron un diario de gratitud durante solo siete días reportaron una reducción del sufrimiento, así como de los síntomas de ansiedad y depresión, además de una mejora en la calidad de vida, incluso en contextos de alta carga emocional.

Al plasmar nuestros pensamientos y emociones en palabras, facilitamos la organización cognitiva y la regulación emocional. El journaling promueve una reflexión continua que nos impulsa a alcanzar metas, monitorear avances y tomar decisiones con mayor claridad.

Como se señaló anteriormente, una de las grandes ventajas de llevar un diario es su accesibilidad: no se requiere equipo especializado ni una inversión económica significativa. Basta con una libreta y un bolígrafo. Algunas personas prefieren escribir en su teléfono o computadora, o grabar notas de voz. Aunque existen beneficios asociados a escribir a mano, la forma de llevar un diario es completamente personal. No hay una única manera correcta de hacerlo, y esta flexibilidad convierte al journaling en una herramienta útil para cualquier persona.

En los últimos años, el junk journaling ha ganado popularidad gracias a las redes sociales. Esta práctica combina introspección, creatividad y sostenibilidad. En lugar de registrar únicamente pensamientos escritos, invita a incorporar recuerdos como fotos, recortes, boletos o pequeñas “basuritas” cotidianas, transformando el diario en una manifestación tangible de la experiencia personal. Este enfoque no solo estimula la creatividad, sino que también promueve la reutilización de materiales y un hábito ecológico.

El junk journaling también puede utilizarse para crear vision boards, o visualizaciones de metas, mediante imágenes que representan cómo queremos que sea nuestra vida y qué pasos podemos seguir para alcanzarla.

Entonces, no existe una forma única de llevar un diario. Puedes escribir en un cuaderno, en tu teléfono o combinar textos con imágenes y distintos materiales. Pero surge la pregunta clave: ¿qué escribir? Existen múltiples formas de journaling. Una de ellas es el monólogo interior o flujo de conciencia, que consiste en escribir libremente lo que viene a la mente. Esta escritura espontánea ayuda a exteriorizar pensamientos, identificar patrones internos y liberar emociones.

Otra opción es llevar un diario de gratitud, anotando diariamente aspectos por los cuales sentirse agradecido. Esta práctica desplaza el foco hacia lo positivo y refuerza emociones constructivas. En línea con los propósitos de año nuevo, también es posible llevar un diario de metas, como uno de ejercicio o alimentación, donde se registren entrenamientos, comidas y planes semanales. Esto permite dar seguimiento realista a las rutinas, ajustar estrategias y fomentar la responsabilidad personal.

Llevar un diario es una práctica de autoconocimiento, regulación emocional y, en muchos casos, una experiencia catártica. En 2026, si deseas avanzar de manera más consciente hacia tus metas, el journaling puede ser un gran aliado: económico, flexible y científicamente respaldado.

