El reto silencioso del hub logístico panameño: conectar mejor lo que ya existe

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá tiene algo que muchos países intentan construir durante décadas: una plataforma logística que ya funciona.

El Canal, los puertos en ambos océanos, el ferrocarril transístmico, la conectividad aérea y los distintos regímenes logísticos especiales conforman una estructura que posiciona al país como uno de los principales nodos comerciales del hemisferio. Esta realidad no es menor: es el resultado de decisiones estratégicas tomadas a lo largo de muchos años y de una ventaja geográfica difícil de replicar.

Sin embargo, al observar el sistema con mayor detenimiento, surge una pregunta clave: ¿qué tan bien conectados están entre sí todos estos componentes?

Un hub logístico no se define únicamente por la infraestructura disponible. Su verdadera eficiencia depende de cómo interactúan entre sí los distintos elementos del sistema. La logística moderna ya no compite solo en capacidad instalada, sino en integración, coordinación y predictibilidad.

En Panamá, buena parte de esa infraestructura se encuentra relativamente cerca: puertos en ambas costas, el Canal, el ferrocarril, centros logísticos y el aeropuerto internacional operan dentro de un radio geográfico bastante reducido. En teoría, esa proximidad debería traducirse en una ventaja competitiva adicional frente a otros hubs regionales. Pero, en la práctica, todavía existen espacios claros para mejorar la conectividad entre estos puntos clave.

Uno de los temas más recurrentes dentro del sector logístico es el movimiento terrestre de la carga. Aunque el país cuenta con carreteras importantes, una parte significativa del transporte logístico sigue atravesando zonas urbanas densamente pobladas, especialmente dentro del área metropolitana de la ciudad de Panamá. Esto genera cuellos de botella que afectan no solo al sector logístico, sino también a la movilidad urbana y a la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuando el tránsito de carga depende de rutas urbanas congestionadas, los tiempos logísticos se vuelven menos predecibles. Y, en logística, la predictibilidad es tan importante como la velocidad. Un retraso inesperado puede generar efectos en cadena a lo largo de toda una operación internacional. Por ello, muchos especialistas han planteado la necesidad de fortalecer rutas terrestres alternas que permitan conectar puertos, centros logísticos y aeropuertos sin necesidad de atravesar áreas urbanas con alto tráfico.

Este tipo de corredores logísticos dedicados es común en algunos de los hubs más eficientes del mundo. No se trata únicamente de construir más carreteras, sino de diseñar soluciones pensadas específicamente para el flujo de carga, con criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

Otra área donde existe espacio para avanzar es la integración entre puertos. Panamá cuenta con terminales modernas y altamente especializadas en ambas costas, pero la coordinación física y operativa entre ellas puede seguir evolucionando para facilitar operaciones de redistribución de carga, transbordo y valor agregado, aprovechando mejor la posición interoceánica del país.

Algo similar ocurre con la conexión entre puertos y aeropuertos. El comercio global depende cada vez más de soluciones multimodales. Muchas cadenas logísticas combinan transporte marítimo, terrestre y aéreo para optimizar costos, tiempos de entrega y flexibilidad operativa. Cuando la transición entre estos modos de transporte es rápida y eficiente, el hub gana competitividad frente a otros centros regionales.

Panamá ya cuenta con varios de los elementos necesarios para consolidar este modelo multimodal, pero la integración entre ellos aún puede fortalecerse. Y esto no implica necesariamente grandes obras o inversiones monumentales. En muchos casos, mejoras puntuales en infraestructura, mejor planificación logística y mayor coordinación operativa entre actores públicos y privados pueden generar avances significativos.

El desafío, en otras palabras, no es construir una nueva plataforma logística, sino lograr que la existente funcione aún mejor. Panamá tiene condiciones excepcionales para lograrlo, siempre que pase de una lógica de activos individuales a una visión de sistema integrado.

La pregunta, entonces, no es si el país puede consolidar su posición logística en la región. La pregunta es qué pasos concretos deben darse para aprovechar plenamente el potencial que ya existe.

Ese será el tema de la próxima columna: qué tipo de desarrollos logísticos podrían representar el siguiente salto para Panamá dentro del comercio global.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.