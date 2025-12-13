El ‘roller coaster’ de la economía panameña y su impacto en el empleo

Exclusivo Suscriptores

La economía panameña ha experimentado una dinámica de crecimiento particular, apalancada en sus ventajas comparativas y competitivas, tales como su ubicación geográfica, infraestructura logística de clase mundial, el hub aéreo, la dolarización, el centro financiero internacional y el hub comercial regional, entre otras.

El modelo económico se ha basado en gran medida en el sector terciario o de servicios, especialmente en torno al Canal de Panamá y la infraestructura portuaria; el comercio minorista y mayorista a través de la Zona Libre de Colón, así como en el centro financiero. En conjunto, los servicios representan aproximadamente el 75% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan cerca del 65% del empleo nacional. Por su parte, los sectores primarios (agricultura, ganadería y pesca) y los sectores secundarios (manufactura, minería y construcción) aportan alrededor del 25% del PIB y generan el 35% de los puestos de trabajo.

Tras la transferencia de la administración del Canal de Panamá, se inició un superciclo de crecimiento o bonanza económica sostenida entre 2003 y 2012, durante el cual el país creció a tasas promedio del 8% anual. Posteriormente, Panamá mantuvo un crecimiento de aproximadamente 5.5% durante seis años, seguido de dos años con tasas cercanas al 3.3% anual. Sin embargo, en 2020 la economía sufrió una caída significativa del -17.9% en términos reales (-20.9% nominal), seguida de un rebote en 2021 del 16.5%. En los tres años siguientes, el ritmo de crecimiento fue descendiendo hasta alcanzar el 2.9% en 2024, para volver a crecer 4.4% durante el primer semestre de 2025: un verdadero “roller coaster” económico que derivó en una crisis laboral sin precedentes, entre otras consecuencias.

El panorama laboral se tornó cada vez más complejo a partir de 2012, cuando el país prácticamente gozaba de pleno empleo. Esta situación se agravó por el manejo cuestionable de la pandemia y el cierre intempestivo de la mina de cobre, configurando conjuntamente una tendencia que no ha podido revertirse, a pesar de que la economía ha seguido creciendo, aunque a tasas menores. Este panorama plantea la necesidad de reconsiderar y tal vez ajustar de alguna manera el modelo económico.

Una pregunta relevante en este punto sería: ¿por qué no se logra generar empleos aun creciendo todos los años? La respuesta puede ser larga y compleja —al igual que su solución—, pero la versión corta apunta a que los principales sectores de servicios, a pesar de seguir creciendo, parecieran haber perdido capacidad para generar empleos y, en algunos casos, están siendo más eficientes (particularmente el Canal de Panamá, que ha incrementado su productividad).

Al analizar el período 2018-2024, vemos que la economía creció en acumulado $13,903 millones (20.7%), mientras que el empleo total (formal e informal) aumentó apenas 2.9% (54,747 personas). Los sectores de servicios, que representan cerca del 76% del PIB, crecieron 27%, pero solo generaron 3% más de empleos (38 mil personas). Los sectores productivos, por su parte —que aportan el 24% del PIB—, crecieron 3.6% y generaron 2.7% más de empleo (+16 mil personas), a pesar del cierre de la mina de cobre y la baja en el ritmo del sector de la construcción. Adicionalmente, vemos que los sectores que más contribuyeron al crecimiento fueron comercio, transporte y actividad financiera, que aportaron el 57% del crecimiento del período, pero en conjunto perdieron 19,707 trabajadores.

Asimismo, vemos que en el primer semestre de 2025 la economía creció 4.4% ($1,689 millones adicionales), siendo nuevamente Transporte y Almacenamiento el sector que más aportó ($895 millones, 52% del total), principalmente por los mayores ingresos del Canal de Panamá (cuyos peajes se incrementaron 33% frente al año anterior). El comercio minorista y mayorista aportó $171 millones (10%) y las actividades financieras $141 millones (8%). Sin embargo, estos sectores no lograron aportar mayor solución al problema del empleo, por lo que parecieran haber saturado su capacidad para generar nuevas oportunidades laborales.

El análisis preliminar igualmente destaca la capacidad de generación de empleo de los sectores productivos, como la industria manufacturera, que con el 4.7% del PIB en 2024 empleó a más de 152 mil personas, superando incluso a la construcción (15% del PIB, 149 mil empleos) y transporte y almacenamiento (12% del PIB, 139 mil empleos, incluyendo los 8,600 del Canal). Igualmente, vimos cómo la minería, en su último año de operaciones, generó alrededor del 3% del PIB y empleó directamente a unas 7 mil personas y cerca de 40 mil de manera indirecta e inducida.

En conclusión, aunque los sectores de servicios seguirán siendo la punta de lanza para el desarrollo económico del país, parecen haber perdido tracción en su capacidad generadora de empleos. Tal vez ha llegado el momento de fomentar —aprovechando las enormes ventajas que ofrece el país— un mayor desarrollo de los sectores productivos, energéticos y tecnológicos, mediante una política industrial que promueva y atraiga inversión nacional e internacional, diversifique la economía y propicie un nuevo ciclo de crecimiento que se traduzca en mayor generación de empleo y bienestar para la población.

El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech.