El saludo que revela lo que somos

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Buen día… Dos palabras sencillas que parecen pequeñas, pero que encierran una enseñanza profunda: la educación que nace en el hogar. Hay valores que no comienzan en la escuela ni se obtienen con un diploma; se forman cuando alguien nos enseña que saludar es respeto, que pedir “permiso” es consideración y que la humildad se demuestra en los gestos más simples.

Existen aprendizajes que llegan mucho antes que cualquier título. Surgen en la mesa familiar, en la mirada firme de quienes enseñaron que cada persona merece un trato digno. Palabras sencillas como “gracias”, “permiso”, “disculpe” o “que le aproveche” trascienden la cortesía cotidiana; son la evidencia silenciosa de una educación que nació en el hogar y aprendió a respetar al otro.

Hoy vivimos tiempos en los que la rapidez parece imponerse sobre la amabilidad. Se entra a un lugar sin mirar a los ojos, se atiende sin reconocer la presencia del otro y se responde sin cortesía. No es falta de conocimiento ni ausencia de preparación académica; es el debilitamiento de prácticas que antes nacían en casa y que construían identidad. El saludo engrandece porque proyecta humildad y deja una percepción inmediata de confianza hacia quien está cerca de ti.

Nuestros mayores comprendían algo esencial: la verdadera educación no se imponía con discursos extensos, se demostraba con acciones constantes. Enseñaban a agradecer incluso lo más sencillo y a despedirse con respeto. Esa herencia no era una simple norma social; era una manera de honrar a la familia y de fortalecer el carácter.

Hoy se habla con frecuencia de habilidades blandas como si fueran una tendencia reciente. Sin embargo, muchas de ellas nacen en el hogar. La empatía, la comunicación respetuosa, la capacidad de escuchar y la humildad para reconocer al otro se forman en la convivencia diaria. En el mundo laboral actual, particularmente en el servicio al cliente, se reconoce que la preparación técnica puede enseñarse, pero la humildad, la cortesía y el trato humano no se improvisan. Esas cualidades se revelan desde el primer saludo.

La cortesía también vive en momentos sencillos del día a día: saludar al llegar, ceder el paso con un gesto amable, agradecer a quien brinda un servicio o preguntar “¿cómo está?”. Son acciones pequeñas que dignifican tanto a quien las ofrece como a quien las recibe. Lejos de restar importancia, fortalecen la imagen personal y revelan seguridad interior.

Lo más triste, y al mismo tiempo más real, es que hemos llegado a normalizar la ausencia de cortesía. He visto cómo alguien entra a un lugar, ofrece un saludo sincero y recibe como respuesta el silencio. Nadie reacciona, nadie devuelve la palabra, como si el gesto hubiese dejado de tener valor. Se perdió la costumbre, se dejó de reconocer la intención y, con ello, también se fue debilitando la capacidad de apreciar la buena educación que todavía algunas personas intentan preservar. Ese silencio no solo incomoda; revela cuánto hemos permitido que la indiferencia sustituya lo que antes era natural en la convivencia diaria.

También duele reconocer que el respeto y la amabilidad hacia el adulto mayor y hacia las damas han ido perdiendo espacio en la vida cotidiana. He visto cómo una puerta ya no se abre con cortesía o cómo se pierde el gesto sencillo de dar el paso con consideración. Acciones que antes eran naturales hoy parecen excepciones. No se trata de nostalgias vacías, sino de aceptar que algo esencial se ha debilitado: la capacidad de honrar la experiencia, la presencia y la dignidad de quienes merecen un trato especial dentro de la convivencia social.

Resulta preocupante observar cómo incluso en espacios donde debería prevalecer la sensibilidad humana —centros educativos, servicios de salud, comercios, instituciones públicas y privadas— se debilita la práctica del saludo. Profesionales con grandes conocimientos pasan junto a otros sin reconocerlos con una palabra amable. No se trata de señalar ni de juzgar, sino de recordar que el conocimiento técnico jamás sustituirá la esencia de la educación que nace en el hogar.

Mostrar buenos modales no es una cuestión de apariencia social; es coherencia con el legado recibido. Cada saludo refleja la historia que acompaña a una persona, la enseñanza de su familia y el linaje de valores que decidió mantener vivo. La humildad no disminuye la grandeza; la revela.

Quizás algunos no tuvieron el privilegio de crecer en ambientes donde estas prácticas fueran constantes. Sin embargo, siempre existe la oportunidad de aprender y transformar la manera en que convivimos. El respeto no pertenece al pasado; sigue siendo una necesidad urgente en el presente.

Nos hemos acostumbrado a justificar la prisa, a aceptar el silencio y a mirar hacia otro lado cuando la cortesía desaparece.

Y tal vez lo más preocupante no sea que algunos hayan dejado de saludar, sino que muchos ya no sienten la ausencia del respeto como una pérdida.

Porque al final, saludar no cuesta nada… pero lo revela todo. Revela quién eres, de dónde vienes y qué valores decidiste honrar. El saludo engrandece, proyecta confianza y demuestra consideración hacia quienes comparten tu camino. En medio de una sociedad que avanza con rapidez, detenerse un instante para reconocer al otro sigue siendo un acto de grandeza cotidiana.

Porque al final, cuando se pierde el saludo no desaparece una palabra… se desvanece la memoria de los valores que enseñaron a vivir con respeto, humildad y verdadera educación.

La autora es educadora.