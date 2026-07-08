El saqueo del Estado: el camino más corto hacia la ruina nacional

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Italia, se vio estremecida entre los años 1992 y 1994, por un escandalo de corrupción política conocido como Tangentopoli (ciudad soborno). Fue descubierto tras una histórica investigación judicial llamada Mani Pulite (manos limpias). Este escándalo sepultó a la clase política del momento que había gobernado el país por décadas.

Italia figuraba entre los países europeos con mayor inversión pública en gasto de capital vs PIB. De acuerdo a información de Transparencia Internacional, tras el descubrimiento del esquema de corrupción, los costos de obras públicas experimentaron reducciones dramáticas, lo que evidenció que buena parte de los presupuesto anteriores estaban artificialmente inflados por prácticas corruptas. El coste de los rieles del tren de la ciudad cayó aproximadamente un 52%, un kilometro de carretera alrededor de 57% y el presupuesto para una nueva terminal del aeropuerto se redujo en 59%.

La teoría de algunos economistas es que los gobiernos deben ejecutar acciones anticíclica para suavizar las fluctuaciones de la economía. Muchas fuerzas políticas corruptas ejecutan esta doctrina para el clientelismo, y al mismo tiempo ven oportunidad para sacar redito de la crisis, para ellos es: “convertir una crisis en una oportunidad”. La historia demuestra que donde existen grandes presupuesto públicos sin controles efectivos, suele instalarse la gran corrupción.

Un repaso a la Venezuela de PDVSA, donde el exministro Jorge Giordani, denunció en un documento público el perjuicio que sufrió el estado por la malversación de casi $300.000 millones de fondos públicos.

Giordani fue ministro de planificación en cuatro oportunidades, ha sido el funcionario en la historia de Venezuela en ocupar más tiempo un cargo de Ministro de Estado, con 13 años.

Fue miembro del Directorio del Banco Central de Venezuela, de la Junta Directiva de PDVSA, y Arquitecto de Fondos Binacionales. Giordani, hizo amistad con Chávez cuando lo visitaba en la Cárcel por los años 1993 lo cual sirvió para fortalecer una especial relación.

Giordani escribió una carta al presidente Maduro de 11 páginas titulada “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, en junio de 2014.

Giordani denunciaba un exceso en el gasto público aunado a un endeudamiento extremo para cubrir gastos de las campañas lectorales de los años 2012 y 2013, y falta de liderazgo en el gobierno.

Héctor Navarro cinco veces ministro, denunció públicamente a medios de comunicación, una red de corrupción de funcionarios vinculados con empresarios.

Según los dos exministros casi $1,000 millones de ingresos petroleros que entraron al país en los últimos años, su destino no contaba con documentación sustentadora, por lo que sospechaban que fueron malversado a través de importaciones ficticias y sobreprecio en obras públicas.

Las graves denuncias de los dos exministros nunca fueron investigadas por las autoridades competentes del gobierno. La Asamblea Nacional intentó abrir procesos, el oficialismo desestimó las acusaciones y paralizó las averiguaciones.

La ruina de Venezuela jamás fue visualizada por sus dirigentes, nunca tuvieron presente que su reserva petrolera no duraría para siempre, como si lo tuvo claro Dubái que invirtió más $100,000 millones en megaproyectos futuristas enfocados a la ecología, el transporte de alta velocidad, infraestructura urbana, restauración marina y energía limpia como ejemplo.

La Revolución Bolivariana, en vez de construir las bases para una nación más prospera, con una educación pública de las mejores de Latinoamérica, servicios públicos superior a cualquier país de primer mundo, invertir en infraestructura turística, y programas de agricultura hizo todo lo contrario.

Diversas investigaciones judiciales, denuncias de exfuncionarios y procesos abiertos en varios países sostienen que durante años se desarrolló un amplio esquema de corrupción, como desvío de recursos públicos y utilización política de la renta petrolera, otorgar petróleo en condiciones altamente subsidiadas a gobiernos aliados por razones geopolíticas, hechos que contribuyeron al deterioro institucional y económico del país.

La clase política latinoamericana debe observar lo que está ocurriendo a su alrededor, y dejar de girar en lo mismo; ser populista, o neoliberales que quieren privatizar hasta el sol, sin pensar en un plan de estado a largo plazo, que los futuros gobiernos respeten.

En Andorra están siendo juzgados exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar $2.300 millones en sobornos.

Autoridades de Estados Unidos y España han procesado información, como las declaraciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, que detallan cómo PDVSA operó como una caja negra para desviar recursos públicos hacia el extranjero.

Según los testimonios y documentos presentados ante la justicia, los fondos habrían llegado a múltiples personalidades y partidos de izquierda, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay.

Igualmente se ha documentado el uso de valijas diplomáticas con millones de dólares en efectivo transportados en aviones privados, así como el desvío de ingresos petroleros mediante el uso político de PDVSA y sus filiales.

Reflexión forense:

Italia demostró que las democracias más consolidadas pueden ser secuestradas por redes de corrupción cuando los poderes político, empresarial y la ausencia de controles se convierten en aliados, y que ningún cargo público, ni político es intocable ni está por encima de la ley.

Dejó un ejemplo de moralidad para desmantelar una corrupción arraigada en las mas altas esferas del Estado.

Venezuela, por su parte, representa un ejemplo más dramático de cómo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo puede terminar sumido en un colapso económico, institucional y social cuando el Estado deja de administrar la riqueza nacional para convertirla en un instrumento de poder político y beneficio personal.

El autor es auditor forense y exviceministro de la Presidencia.