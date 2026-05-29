El sarampión toca a su puerta

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La contagiosidad del sarampión es una de las más altas. La contagiosidad se determina como el número promedio de nuevas infecciones causada por un solo individuo infectado, en una población donde todos son susceptibles de ser infectados. En epidemiología, a ese valor se le llama número básico de reproducción o R cero, R 0 . Un R 0 >1 (mayor de 1) significa que la enfermedad se disemina rápidamente y un R 0 <1 (menor de 1), significa que el brote no progresará. El R cero de la varicela, de muy alta contagiosidad, es de 10 a12, el de Covid-19 es de 2.5 a 5.7 y el del sarampión es de 12 a 18.

¿Por qué es el sarampión tan contagioso? Primero, porque contagia cuando no se sospecha el enfermo, lo que ocurre desde 4 días antes de notarse síntomas de enfermedad, (2), el enfermo sigue siendo contagioso después de 4 días de no tener ya fiebre, y (3), la protección de grupo o inmunidad de rebaño, solo se alcanza cuando la población inmunizada contra el sarampión, sea por enfermedad previa o por vacunación, es de 95%, al menos.

La vacunación con MMR (sarampión, paperas y rubeola) se inicia regularmente al cumplirse el año o los 15 meses de edad, pero la vacunación solo está completa, cuando se reciben dos dosis, separadas entre ellas, al menos 6 meses. Frente a brotes probados de sarampión, la vacuna se puede iniciar antes de cumplido el 1er año de vida y después de los 6 meses de edad. Una dosis de la vacuna MMR al año de edad o después, provee una protección de cerca de 93% y dos dosis, protegen un 97%.

¿Qué adultos deben vacunarse con la vacuna contra el sarampión? En 2025 en Estados Unidos, se contaron 2,281 casos de sarampión probado. Los adultos jóvenes de 20 años y mayores, constituyeron el 29% de los casos. Esta distribución de casos se observa donde las campañas antivacunas han sido exitosas en producir pánico entre las madres. Es la tendencia que se observa ya, en los primeros 2 meses de 2026, donde el grupo de jóvenes de 20 años constituyen ahora el 17% de los 1,136 casos confirmados.

Los adultos nacidos en 1957 o después, deben recibir por lo menos una dosis de MMR “en ausencia de otras razones aceptables”. Los adultos nacidos antes de 1957 no requieren vacunarse, porque muy probablemente han estado expuestos a sarampión durante la era pre-vacuna y son inmunes. El personal de salud nacido antes de 1957, que no tenga evidencia de inmunidad por examen de laboratorio, debe vacunarse. Esta población está expuesta a la enfermedad por su profesión.

Si se nació antes de 1957, solo se consideran evidencia de inmunidad apropiada si se tiene prueba de vacunación completa (2 dosis de MMR) en algún momento, la confirmación por laboratorio de tener protección mediante la cuantificación en la sangre de anticuerpos específicos contra el sarampión (IgG sarampión), o por la confirmación por laboratorio de haber sufrido la enfermedad. El diagnóstico médico sin confirmación de laboratorio no es una evidencia de protección contra el sarampión.

La vacunación de MMR es segura, por lo que recibir una dosis extra cuando no se necesitaba no posee ningún riesgo nuevo para el vacunado. Sin embargo, no deben recibir la vacuna de MMR, personas con su inmunidad comprometida, por enfermedad o tratamiento, personas con sida y conteos de CDA menores de 200 células/mm3 o porcentajes de CD4 menores de 15, y mujeres embarazadas.

Revise los récords de vacunación suyo y los de sus hijos y ponga sus vacunas al día. Gánele el reto a la seria enfermedad del sarampión.

El autor es médico.