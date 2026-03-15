El ‘sepulturero’ de RM y CD

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay un viejo refrán que dice que “lo que mal empieza, mal acaba”, y este dicho parece caer como anillo al dedo a la gestión del presidente José Raúl Mulino.

En primer lugar, durante la época de campaña electoral, Mulino se escudó en la figura del expresidente Ricardo Martinelli pensando en atraer el voto supuestamente de una gran mayoría de la población con el supuesto de que Ricardo Martinelli significaba bonanza y el regreso del “chen chen”, lo cual a todas luces se demostró que no era tan cierto, puesto que el porcentaje de votos adquiridos por Mulino ni siquiera se acercó al 40% que en su momento Martinelli sí obtuvo cuando fue presidente.

Mulino rehuyó todos los debates de los candidatos a la Presidencia, pensando quizá en no “quemarse” o quedar mal ante los diversos cuestionamientos que allí se hacían. El tiempo demostró que efectivamente Mulino carece de tacto político y que su nivel de prepotencia lo ha colocado en uno de los índices más bajos de aceptación en la población electoral con solo dos años de gestión.

Siendo que el presidente debe serlo de todos los sectores, al final se identificó con el grupo empresarial y arremetió contra todos los gremios y sindicatos que se opusieron a la famosa Ley 462, tildando de comunistas, izquierdistas y terroristas a todo el movimiento social panameño.

No ha demostrado tampoco temple como presidente de una nación que luchó por la devolución del Canal de Panamá con saldo de muchos muertos y una lucha generacional ante la política imperial de los Estados Unidos. En lugar de eso, se ha dejado someter ante todos los dictámenes de la administración de Donald Trump, quien prácticamente lo humilló en la famosa reunión de los presidentes de América Latina “dóciles a la administración Trump”.

Como José Raúl Mulino carece de vicepresidente y tampoco responde a la línea del principal partido que lo postuló (Realizando Metas), su interés en que dicho colectivo sobreviva en las futuras elecciones es de poco interés.

Cambio Democrático, otro de los partidos creados por el expresidente Ricardo Martinelli, tampoco ha recibido el respaldo esperado desde el Ejecutivo, quien los usa cuando solo quiere su voto en la Asamblea de Diputados.

Diversas encuestas en medios impresos de comunicación resaltan que tanto los partidos tradicionales como el panameñismo y el PRD no constituyen una atracción para el electorado por sus típicas prácticas clientelistas y oportunistas de siempre.

Sin embargo, quizá los colectivos en peor desventaja son precisamente aquellos que dieron su apoyo y esfuerzo para que Mulino obtuviera los votos necesarios para llegar a la Presidencia, como lo fueron Realizando Metas y Cambio Democrático, dos colectivos “abandonados” por José Raúl Mulino porque no pudieron entender que el actual presidente solo responde a sí mismo y a más nadie, mucho menos al expresidente Ricardo Martinelli, para quien se le facilitó su asilo precisamente para mantenerlo alejado.

Con Mulino es claro que el poder no conoce de amistades ni de aliados. Tampoco parece importarle mucho quién pueda ser el próximo gobernante de Panamá.

Lo que sí parece visible es que las marcas RM y CD encontraron en José Raúl Mulino a su “enterrador”, ya que, al igual que el naufragio del Titanic, todos estos colectivos se hundirán con el actual presidente viajero.

El autor es sociólogo y docente panameño.