El silencio impertinente del pensamiento

La gracia y movilidad del pensamiento, gatillo de muchas acciones, tiene como contrapeso la fría esterilidad de la duda, convertida en influencia enervadora, corrosiva y limitante para toda acción posterior.

Siendo así, es posible adaptar el silencio de nuestros pensamientos a nuevos tiempos o a nuevas circunstancias, gracias a esa resistencia invariable de la duda.

El ritmo silencioso que prevalece en esta combinación de pensamientos y dudas se ve afectado también por el influjo de corrientes filosóficas basadas en la duda, que muchos críticos actuales consideran meramente como la dudosa vanidad de pensar.

Opinión nada nueva, tanto así que ya desde el siglo XVII el filósofo francés René Descartes (1596-1650), precursor de la filosofía moderna, con su famoso primer principio “cogito ergo sum” (“pienso, luego existo”), recomendaba utilizar la “duda metódica” y el cultivo de la razón para llegar a la verdad a través de nuestras dudas y pensamientos.

Por eso, los rasgos fisonómicos de nuestro pensamiento filosófico moderno reflejan, como contrapunto, ese sentido posmodernista de la historia y de la vida, con su crítica de las grandes narrativas (marxismo, determinismo y toda esa historiología entendida como epistemología), sin ir directamente a las emociones para producir una conciencia superior para la humanidad, tan relacionada con la búsqueda de la verdad y la belleza filosófica.

Nuestro pensamiento crítico actual, con su empirismo científico, tiene como protagonistas a Judith Butler, Martha Nussbaum, Bruno Latour, Kwame Appiah y Slavoj Žižek, entre muchas otras celebridades de la filosofía contemporánea, preocupadas por la duda y el escepticismo desde el punto de vista de la experiencia y la evidencia.

Para ellos, la historia no es un pasado muerto, sino la manifestación de un multiculturalismo universal muy útil para realizar el bien humano, a la vez que destaca nuestra fragilidad.

Pero para el célebre filósofo español Gregorio Marañón (1887-1960), “La historia es la misma vida de hoy y de mañana; acaso, solo, con máscaras distintas.” (Vida e Historia, 1940)

Se podría entender que nuestros pensamientos conforman esas máscaras que nos ponemos los humanos para interactuar con las demás personas, siempre con ese signo negativo de nuestra fragilidad presente y silenciosa, escondidos tras ese antifaz.

No olvidemos que el silencio de nuestro pensamiento, como abstención de hablar, no siempre quiere decir que no haya comunicación, pues sirve de pausa reflexiva y dramática que ayuda a valorar el mensaje dado previamente. Es, sin duda, complementario al sonido, sin el cual no podría existir.

Sin embargo, este deseo de interactuar con nuestros semejantes es uno de los impulsos más fundamentales de la vida humana, que además ayuda a definir nuestra personalidad al ser un instinto consciente, elevado y necesario para tal fin.

Dicho instinto es una fuerza ciega que nos hace actuar sin premeditación, por lo general desencadenado por estímulos exteriores, y que además afecta nuestros pensamientos y comportamiento.

Por eso nuestra fragilidad humana controla nuestra forma de pensar, especialmente en sociedad, siendo la conveniencia y la comodidad factores importantes en el desenvolvimiento de nuestros pensamientos y acciones cotidianas.

Nuestro pasado multisecular igualmente nos influye al regir nuestros actos con su memoria ancestral, muchas veces reviviendo instintos primitivos, buenos y malos, que nos recuerdan de dónde venimos.

Esa violencia colectiva de antaño, por suerte, la silenciamos con nuestros pensamientos.

El autor es economista.