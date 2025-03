Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

El pasado 6 de marzo, el presidente tuiteó un cuadradito que dice “La verdad es la realidad. El Canal es y siempre será panameño”. Está en español e inglés, ilustrado con unas fotitos que van desde 1964 hasta el 2025, mostrando la “historia” de nuestra lucha soberanista. La empollerada Lucy lo retuitea, adornando la soflama brevísima con un argumento facilón que no aporta nada. Doce palabras sobre un fondo azul que ilustran el simplismo presidencial.

Sin entrar en una discusión filosófica, la “realidad” (como entrecomillaba Nabokov) panameña que ignora el inquilino de Las Garzas, es que la única “verdad” de todo esto es que Trump se ha comido los hechos por ignorancia estratégica, inventándoselos con la complicidad silenciosa de los medios patrios y del gobierno a nivel internacional, de tal forma que más y más personas se los crean, consiguiendo que la balanza de la opinión pública se incline a su favor.

Sigue sin entenderse cómo es que ante la estrategia de la Casa Blanca, Panamá se pliegue con la callada por respuesta, como si no hubiese argumentos suficientes para decir que lo que se afirma desde USA no es “verdad” más allá de unos “comunicados” que comunican muy poco, y que parecen más un desmentido mentiroso, un “otorgar”, porque callados parecemos más guapos o, como dijo algún político iluminado, “son solo cuatro años”, como si la pandilla que acompañara a Trump fuese menos radical.

Y mientras, la nostalgia de viejas victorias, regada por las redes, da la falsa sensación de que somos oídos, de que nos estamos explicando, pero no es así. Si alguna vez la comunidad internacional comprendió nuestra circunstancia fue porque conseguimos captar la atención con nuestro relato de la “verdad”, por la presentación coherente y enérgica de los hechos, pero nos vence hoy la pereza, la desidia o la confianza en el simplismo. La verdad es que, si no despertamos pronto, terminaremos viviendo una realidad que no vamos a soportar ninguno.

El autor es escritor.