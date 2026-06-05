El suicidio: una mirada desde la ciencia, la compasión y la fe

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada vez que ocurre un suicidio, la sociedad suele hacerse la misma pregunta: ¿por qué? Con frecuencia surgen respuestas simplistas que atribuyen la tragedia a una supuesta debilidad de carácter, falta de voluntad o incluso falta de fe. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

La ciencia ha demostrado que los pensamientos suicidas suelen relacionarse con una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina pueden influir en la forma en que una persona experimenta emociones y percibe la realidad. A ello se suman enfermedades mentales como depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastornos de ansiedad.

También influyen traumas, pérdidas y sentimientos profundos de desesperanza, culpa o vacío existencial. Conflictos familiares, problemas económicos, soledad, aislamiento social y dolor físico crónico pueden convertirse en cargas difíciles de soportar.

Quizás lo más importante es comprender que muchas personas que contemplan el suicidio no necesariamente desean morir; lo que realmente buscan es que termine un sufrimiento emocional, psicológico o físico que perciben como insoportable. La enfermedad puede distorsionar profundamente la percepción de la realidad, impidiendo que vean alternativas, esperanza o soluciones.

Existe un factor agravante: el alcohol y las drogas. Estas sustancias reducen el juicio y el autocontrol, aumentan la impulsividad y profundizan la desesperanza. Diversos estudios han encontrado que una proporción significativa de suicidios ocurre bajo su influencia. No son la causa principal del sufrimiento, pero sí actúan como un acelerador de heridas emocionales preexistentes.

Por todo ello, el suicidio no debe interpretarse como una simple decisión individual ni como un acto de cobardía. Se trata de una tragedia humana compleja que exige comprensión, prevención y acompañamiento.

La salud mental merece la misma atención y respeto que cualquier otra condición médica. Nadie se avergüenza de acudir a un cardiólogo por un problema del corazón o a un ortopeda por una fractura. De igual forma, buscar ayuda psicológica o psiquiátrica debe entenderse como un acto de valentía y responsabilidad.

La Iglesia Católica también ha profundizado su comprensión de este tema. Manteniendo la enseñanza sobre el valor sagrado de la vida humana, reconoce que trastornos psicológicos graves, angustia extrema o sufrimientos profundos pueden disminuir significativamente la capacidad de una persona para actuar con plena libertad. Por ello, la Iglesia ya no responde con condena hacia quienes han atentado contra su vida, sino con oración, misericordia y esperanza.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que no debemos desesperar de la salvación eterna de quienes han atentado contra su propia vida, pues Dios puede ofrecerles caminos de arrepentimiento y reconciliación que solo Él conoce. Esta enseñanza ha llevado consuelo a innumerables familias que viven el dolor de una pérdida tan difícil de comprender.

Vivimos en una época donde muchas batallas se libran en silencio. Personas aparentemente exitosas, alegres o fuertes pueden estar enfrentando sufrimientos que nadie imagina. Por eso necesitamos construir una cultura de mayor empatía, escucha y acompañamiento.

A veces, una llamada telefónica, una conversación sincera, una invitación a caminar, un abrazo o simplemente estar presentes puede marcar una diferencia enorme en la vida de alguien.

Nunca sabemos quién está librando una batalla invisible. Seamos más compasivos. Escuchemos más. Juzguemos menos. Y recordemos que detrás de cada persona hay una historia que merece ser comprendida y una vida que merece ser acompañada.

El autor es empresario, consultor, Caballero de la Orden de Malta.