El testamento de Edgar Morin

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Vivimos en una casa extraña donde cada especialista conoce las molduras, los enchufes o el desgaste de una sola habitación, pero casi nadie posee el plano del edificio. Cuando se desata un incendio, la sociedad descubre con espanto que las llamas no respetan tabiques, ni salones ni fronteras burocráticas.

En sus advertencias sobre el pensar, esa anomalía fue el centro de las preocupaciones de Edgar Morin, el pensador francés que, tras cruzar un siglo entero de luces y cenizas —incluida su resistencia activa al nazismo—, nos hereda, en su adiós, a los 104 años, una lección pedagógica y un manifiesto político.

Morin identificó una paradoja corrosiva: a mayor producción de conocimiento especializado, mayor es la incapacidad colectiva para comprender el conjunto. Hemos construido un aparato educativo e institucional que se asemeja a una fábrica de piezas de repuesto. Produce engranajes de altísima precisión, técnicos impecables en su parcela, pero ciegos ante la máquina completa. El economista diseña un ajuste ignorando la cultura; el ingeniero proyecta una represa desconociendo la ecología; el jurista redacta un decreto sin comprender la psicología. Todos tienen razón dentro de su gaveta. Todos se equivocan respecto al todo.

La escuela contemporánea nos ha enseñado con minuciosidad a conocer las piezas del reloj, pero nos ha dejado analfabetos a la hora de comprender la hora.

Para Morin, simplificar el mundo en exceso no es una estrategia de claridad, sino una forma activa de ignorancia. Los problemas humanos reales jamás llegan etiquetados con el nombre de una asignatura. El hambre no es un asunto solo nutricional ni agrícola: es política, clima, economía, cultura y ética. La inteligencia artificial es más que un hito tecnológico: es filosofía, reconfiguración del empleo, lenguaje y poder. Al fragmentar el saber en asignaturas estancas, la escuela moderna entrena la memoria, pero calcifica el criterio. Un alumno puede recitar las leyes de Newton, las fechas de los tratados y la tabla periódica, y seguir siendo incapaz de descifrar por qué se polariza su sociedad, por qué se debilita la democracia o por qué su propia comunidad devora el bosque que la sostiene.

Cuando el debate público prescinde del contexto y de la complejidad, la política se degrada en una feria de consignas y soluciones mágicas. La actual ola de fuerzas que desprecian el rigor científico y la herencia de la Ilustración no es un accidente biográfico del siglo XXI; es el síntoma previsible de una ciudadanía que acumula datos, pero carece de comprensión; que domina la técnica, pero ignora la autocrítica. La escuela moderna invisibiliza el error y el peso de la incertidumbre, vendiendo certezas absolutas allí donde la realidad exige una dialéctica abierta.

Frente a este escenario, el legado de Morin —plasmado en más de 70 libros y arraigado en su herencia universal— no propone la abolición de las disciplinas. Su propuesta, afilada y urgente, consiste en abrir puertas y tender puentes. El conocimiento es un continente interconectado**, no un archipiélago de** islas hurañas. Su búsqueda de una ciencia con conciencia exige que las disciplinas dialoguen a través de la interdisciplinariedad y que reconozcan en la transdisciplinariedad aquello que atraviesa y supera sus fronteras.

La pregunta incómoda que Morin arroja al siglo XXI es directa: ¿Estamos formando personas para aprobar exámenes o para comprender el mundo? Una sociedad que enseña a parcelar los problemas termina perdiendo la capacidad política de unir. Y cuando una comunidad pierde la facultad de integrarse en un propósito común, pierde la capacidad de comprenderse a sí misma. El testamento de Edgar Morin nos recuerda que la complejidad es la condición de nuestra supervivencia.

El autor es periodista y filólogo.