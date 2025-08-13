El Tío Muli: El trofeo que no pide permiso

Exclusivo Suscriptores

En mi familia, “tío” es un título honorífico que te ganabas por dos razones: por sangre o por respeto. Ahora resulta que, en Panamá, también te lo puedes ganar por trofeo: por decir las cosas sin adornos, sin pedir permiso y, de paso, sin anestesia.

Ahí está el Tío Muli, nuestro presidente, que en la conversa semanal soltó que la interconexión eléctrica con Colombia va sí o sí, y que si la asamblea de la Comarca Guna se opone… “lo sentiría mucho, pero no vamos a sacrificar el avance de toda la República por unos cuantos”. Traducción al panameño: “Con cariño, pero se me corren pa’ un lado”.

En la reunión familiar donde salió el tema, mi prima disparó la frase que me hizo escupir el café:—Mira la agresión… el Tío Muli haciendo desastres, agitando lo que estaba quieto.

Y sí, porque este hombre no es de dejar charcos sin pisar.

No voté por él. Lo digo clarito. Pero la noche electoral, viéndolo en televisión, me quedó claro: este no se va a dejar mangonear. No viene con la filosofía de “robó pero hizo” (esa aberración moral que solo aplauden los ignorantes y los corruptos), sino con la mentalidad de “no robó… y está haciendo”. Y eso, en Panamá, es casi una leyenda urbana.

El año uno del Tío

Cumplido su primer año de gobierno, el balance depende del barrio donde lo cuentes.

En su discurso a la nación, luego del acostumbrado tonelaje de concreto, lo resumió con una frase que, si fuera eslogan de campaña, hasta sonaba sexy: “Aquí no hay presiones, ni maletinazos, ni matraqueo. Hay voluntad, orden y compromiso con Panamá”.

A pesar de eso, hay que revisar el resto del paquete. Veamos:

Los compromisos con Estados Unidos y la renuncia a la “ruta de la seda” nos hacen pensar que pudo haber entreguismo al POTUS. El Comisionado “dijo español” y Hegseth “say english”… ¿cuál es el que es? Vaya usted a saber.

La larga discusión de la ley de la CSS, que parece que nadie recuerda que demoró meses, y que todos opinaron y cambiaron desde la propuesta original del Tío, pero que hoy nadie quiere.

En Bocas del Toro, la cosa ardió: el cierre de Chiquita, tras la reunión con el presidente de la Standard Fruit Company —cuyo contenido no ha sido divulgado—, y la crisis provocada por malos sindicalistas que ¿engañaron? a la dirigencia de los educadores y a un pueblo ya golpeado por el cierre de la bananera.

La integración de Panamá al Mercosur y las posibles ganancias en inversión extranjera y puestos de trabajo.

Con el Suntracs, palo parejo… y más de la mitad del país aplaudiendo desde la grada, aun cuando la pelea no ha terminado.

Pero ojo: el estilo “yo mando aquí” trae su riesgo. Hay quienes ya lo pintan como un presidente que consulta menos que un adolescente en Google antes de tatuarse.

El Tío Muli no es un presidente ortodoxo: es de machete afilado. Habla como el “tío gruñón” que incomoda: serio, directo y con una mano sirviendo el trago mientras con la otra te da el consejo que no pediste. Para algunos, es un líder que habla mucho y escucha poco. Para algunos, eso es liderazgo; para otros, preludio de dictadura. Lo cierto es que, al menos en este primer año, ha dejado claro que juega con su propio libreto.

Y mientras la familia política del país sigue dividida, yo me quedo con esta frase para cerrar: “Dejemos al Tío Muli trabajar, que sin robar, está haciendo… al menos eso creemos”.

Quien escribe es un panameñito, vida mía.

El autor es administrador de empresas.