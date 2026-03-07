Exclusivo Suscriptores

En toda sociedad existen labores que sostienen la vida cotidiana, pero que rara vez reciben reconocimiento. Son trabajos invisibles, realizados en silencio, sin aplausos ni titulares, pero imprescindibles para que la comunidad funcione. En Panamá, como en muchos países, este trabajo invisible se encuentra en los hogares, en las calles, en los hospitales y en los espacios comunitarios.

El ejemplo más claro es el trabajo doméstico. Miles de mujeres dedican su tiempo a cocinar, limpiar, cuidar niños y atender a adultos mayores. Sin embargo, estas tareas se consideran “naturales” y no se valoran como trabajo. La economía oficial las ignora, aunque sin ellas el sistema se paralizaría. El trabajo invisible sostiene la vida, pero no se traduce en salario ni en reconocimiento social.

Otro rostro del trabajo invisible está en los cuidadores: personas que atienden a familiares enfermos, discapacitados o ancianos, muchas veces sin apoyo del Estado ni de la sociedad. Su labor es constante, emocionalmente desgastante y económicamente costosa, pero se mantiene en silencio. En Panamá, miles de familias dependen de estos cuidadores, que sacrifican proyectos personales para sostener la dignidad de otros.

El trabajo invisible también se encuentra en la comunidad: voluntarios que organizan actividades culturales, vecinos que limpian calles, líderes que gestionan proyectos sociales sin recibir pago. Son esfuerzos que fortalecen la convivencia, pero que rara vez se reconocen. La sociedad celebra los grandes discursos, pero olvida a quienes hacen posible la vida cotidiana con acciones pequeñas y constantes.

En el ámbito laboral formal, el trabajo invisible aparece en tareas que parecen menores, pero son esenciales: el personal de limpieza en hospitales, escuelas y oficinas; los recolectores de basura; los vigilantes nocturnos. Sin ellos, la ciudad no funcionaría. Sin embargo, sus salarios son bajos y su reconocimiento, casi nulo. La pandemia de covid-19 mostró con claridad que estos trabajadores eran indispensables, pero, una vez pasada la emergencia, volvieron a la invisibilidad.

La invisibilidad no es casualidad; es producto de una cultura que valora lo visible, lo espectacular, lo que se puede medir en cifras y ganancias. El trabajo invisible, al no generar titulares ni grandes ingresos, queda relegado. Pero esa invisibilidad tiene consecuencias: quienes lo realizan viven en condiciones de precariedad, sin apoyo ni reconocimiento, y la sociedad pierde la oportunidad de fortalecer su tejido comunitario.

En Panamá, reconocer el trabajo invisible es un reto urgente. Significa valorar el aporte de las trabajadoras domésticas, garantizar derechos a los cuidadores, apoyar a los voluntarios comunitarios y dignificar a quienes realizan labores esenciales en silencio. Significa también cambiar la cultura: entender que el progreso no se mide solo en edificios y cifras, sino en la calidad de vida que se sostiene gracias a estos trabajos invisibles.

El trabajo invisible es, en el fondo, un acto de heroísmo. A pesar de la falta de reconocimiento, quienes lo realizan sostienen la vida, la comunidad y la dignidad. Son héroes silenciosos que muestran que la sociedad no se construye solo con discursos y políticas, sino con acciones cotidianas.

Romper la invisibilidad exige voluntad. Se necesitan leyes que reconozcan derechos, programas que apoyen a cuidadores y campañas que valoren el trabajo doméstico y comunitario. Pero también se requiere un cambio de mirada: aprender a ver lo que siempre estuvo ahí, reconocer lo que parecía natural y agradecer lo que parecía invisible.

El trabajo invisible nos recuerda que la sociedad se sostiene, en gran medida, gracias a quienes no aparecen en las estadísticas ni en los titulares. Reconocerlos es un acto de justicia y de conciencia. La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿queremos seguir ignorando a quienes sostienen nuestra vida cotidiana o queremos construir una sociedad que los valore y los dignifique? La respuesta marcará el rumbo de nuestro futuro colectivo.

El autor es escritor y consultor ambiental.