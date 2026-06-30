El tren del olvido

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El título de este artículo corresponde al de una novela escrita por una indígena mapuche de la Patagonia argentina, la activista Moira Millán. A través del ícono del tren, que ha sido la clásica imagen del progreso y de la modernidad, ella ha querido plasmar, para la memoria histórica, lo que fue la propuesta de un futuro feliz, pero que luego se transformó en desilusión a lo largo de cuatro generaciones de antepasados indígenas. La autora afirma que la metáfora del tren es hoy ese espejito de colores que los gobiernos de turno venden con la idea de producir bienestar, desarrollo y civilización, pero que luego resulta ser lo que es: pan para hoy, dolor de estómago para mañana. De este modo, la líder Millán lucha ahora contra la Ley de Glaciares, que busca favorecer la megaminería en Argentina. Justifica su postura indicando que esta ley es una aberración contra la vida, ya que la Patagonia es un reservorio de agua dulce del planeta y, en el contexto de la crisis hídrica, su protección es importante.

Saber de estas narrativas en el sur de América hace volver los ojos a Panamá y pensar que, si hubo un 87% de cumplimiento en la reciente auditoría hecha al principal proyecto minero del país, quizá lo peligroso está contenido en el 13% restante, pues el informe respectivo advierte, en el tomo 7, que en el Tajo Botija hay acumulación de agua que, en contacto con agentes contaminantes, puede provocar un virtual drenaje ácido (La Prensa, 21 de junio de 2026). ¿Qué significa esto? El doctor en Derecho Internacional Ambiental Rodrigo Noriega tradujo a un lenguaje accesible estos tecnicismos en un programa del canal web Trocha Abierta del pasado 10 de junio y dijo que la mina de Donoso está dentro de la cuenca del Canal de Panamá, a 46 km de Río Indio, y funciona con el agua de los ríos de la zona; la empresa que maneja la mina tomó 7,500 hectáreas de bosque, lugar donde se encuentra el agua contaminada que, tarde o temprano, empezará a filtrarse y a moverse por gravedad hasta las capas más profundas del subsuelo. En el lapso de unos años, esta contaminación alcanzará el Río Indio y, por ahí, llegará al lago Gatún, que está a solo 9 km. ¿Qué problema habría con ello? La acidificación del lago, lo cual provocará la oxidación de los equipos del Canal de Panamá, además de comprometer la fuente de agua potable esencial para los casi dos millones de beneficiados.

El tesoro de Panamá es el agua, era la conclusión de este experto, quien agregaba una curiosidad: para procesar una tonelada de cobre se requieren 110,000 litros de agua, y Panamá ha estado entregando este recurso a la empresa minera. La calidad del agua panameña es de tan alto nivel que otra empresa canadiense que opera en Capira está exportándola a Canadá y la vende a dos dólares el litro. En otras palabras, con el agua que se facilita a la minería, Panamá podría estar obteniendo 220,000 dólares para uso interno, en lugar de una tonelada de cobre que sale del país.

Si estas argumentaciones no bastaran para tomar una decisión acertada sobre el futuro de la nación frente a la alternativa minera, seguramente se escribirá en unos años otra novela cuyo título podría ser “El tren del lago perdido”, en alusión al espejismo que acabó con el lago Gatún.

El autor es docente universitario.