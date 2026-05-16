El único viaje en el tiempo que sí existe

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada cierto tiempo me hacen una pregunta que parece sencilla para cualquier fanático de Rubén Blades: “¿Cuál es la mejor canción de Rubén?”. Y siempre termino decepcionando un poco con la respuesta, porque no puedo escoger una sola. Hay canciones para el amor, para la política, para el barrio y para contar historias. Pero si me preguntan cuál considero la más peligrosa, ahí sí no dudo tanto: Decisiones.

Y quizás ya sea momento de desclasificar oficialmente el verdadero mensaje de esa canción.

Lo digo porque últimamente, entre noticias sobre teorías del tiempo, múltiples realidades y hasta archivos desclasificados, he terminado pensando algo curioso: el único viaje temporal que sí existe no necesita máquinas, portales ni campos cuánticos. Se llama decisiones.

No soy físico ni mucho menos científico; apenas un curioso incansable que ha observado algo fascinante: cómo la física y la vida cotidiana terminan encontrándose en un mismo punto.

La ciencia lleva siglos intentando entender cómo funciona el tiempo. Back to the Future nos vendió la idea del DeLorean viajando al pasado, mientras Avengers: Endgame imaginó héroes entrando en dimensiones cuánticas. Mientras tanto, en América Latina, el tiempo suele cambiar por cosas mucho más simples: una llamada, una deuda o esa cerveza de más que hizo que alguien no viera el camión aparecer en la oscuridad.

La persona que somos hoy es el resultado acumulado de decisiones antiguas: algunas inteligentes, otras emocionales y varias completamente absurdas. Somos relaciones que aceptamos, llamadas que ignoramos, trabajos que rechazamos y oportunidades que no vimos venir. Y sí, a veces pensamos que no fue culpa nuestra, cuando en realidad veníamos manejando dentro de las malas decisiones de alguien más.

Una vez escuché a José Mujica decir en una entrevista: “Hoy posiblemente estamos viviendo las decisiones que tomamos hace diez años”.

Y ahí es donde Decisiones deja de ser solamente una canción para convertirse casi en una teoría física cantada en salsa.

Rubén Blades entendió algo que ni Hollywood ni muchos científicos logran explicar tan claramente: no hace falta una máquina del tiempo para destruir un futuro; basta una mala decisión tomada en un momento de ira. La física lo llama teoría del caos; en el barrio simplemente le decimos “meter la pata”.

Las teorías sobre múltiples universos sostienen que cada posibilidad podría abrir una nueva línea temporal. Quizás por eso vivimos obsesionados con el pasado. Porque todos sospechamos que existieron otras versiones posibles de nuestra vida: otro yo que tomó otra ruta, aceptó otro trabajo, amó a otra persona o se quedó callado en el momento correcto.

El famoso “si yo hubiera…”.

Y, sin embargo, entre toda esa incertidumbre existe una buena noticia: el futuro todavía no está completamente escrito. Aún depende de decisiones que no hemos tomado.

Por eso creo que Decisiones debería escucharse más entre jóvenes, no como sermón moralista, sino como una advertencia elegante sobre el tiempo. Porque cuando uno es joven cree que las decisiones son reversibles. Después, la vida enseña algo incómodo: algunas duran décadas.

Tal vez Albert Einstein entendió cómo funciona el tiempo. Pero Rubén Blades entendió qué cosas nos hacen perderlo.

Y quizá por eso Decisiones no era solamente una canción. Era un archivo desclasificado sobre el futuro humano disfrazado de salsa.

El autor es abogado y analista jurídico-social.