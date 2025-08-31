Exclusivo Suscriptores

En la economía contemporánea solemos pensar que el valor se genera dentro de las empresas, en sus fábricas, oficinas o laboratorios, y que luego se “entrega” al consumidor en el momento de la compra. Esta visión responde a un paradigma industrial del siglo XX, donde la eficiencia productiva y la cadena de valor eran el centro del debate estratégico.

Considero a C.K. Prahalad uno de los pensadores de la gerencia más revolucionarios del siglo XX. En sus diversos libros y foros, planteaba que el valor se crea donde se produce intercambio. Prahalad nos invitó a repensar esta lógica al introducir el concepto de co-creación de valor.

Para él, el verdadero valor no se produce unilateralmente detrás de los muros corporativos, sino que surge en el espacio de interacción entre la empresa y sus audiencias, donde se construyen experiencias significativas.

En este nuevo paradigma, el intercambio ya no es un simple traspaso de bienes: es un proceso de construcción compartida. Para explicarlo, Prahalad desarrolló el modelo DART (Diálogo, Acceso, Riesgo y Transparencia), que resume los pilares de esta lógica. No basta con producir y vender; es necesario conversar, dar acceso a información, compartir riesgos y ser transparentes.

Esta transformación fue radical en su momento y lo sigue siendo: las audiencias pasan de ser receptores pasivos a actores activos. Cada interacción se convierte en una oportunidad de diseñar experiencias únicas, adaptadas, que generan lealtad y diferencian a la empresa en un mercado saturado de opciones y opiniones.

El intercambio como creación de valor nos recuerda algo elemental: que la comunicación y los vínculos con las personas son el corazón de cualquier proceso económico. Una transacción no es solo un acto financiero, sino también una experiencia social. El tono de la conversación, la confianza generada y la empatía demostrada pesan tanto como el producto o servicio mismo.

Por eso, las organizaciones deben invertir no solo en tecnología o infraestructura, sino también en cultivar relaciones. Las empresas que entienden el intercambio como el lugar de creación de valor promueven estructuras más abiertas, menos jerárquicas y más propensas a escuchar.

Sin embargo, el intercambio no siempre genera valor positivo, y menos en esta era de hipercomunicación. Cuando la interacción falla por desinformación, promesas incumplidas o falta de transparencia, se produce lo que algunos académicos llaman co-destrucción del valor. Allí donde pudo haber confianza, se instala la decepción; donde pudo haber lealtad, surge el rechazo.

Esa es la razón por la que el intercambio requiere un manejo cuidadoso de la comunicación. No se trata de vender más rápido, ser más visible o tener más “likes”, sino de construir relaciones más sólidas. Al final, la reputación se juega en cada contacto, en cada respuesta, en cada conversación.

Reconocer que el valor se crea donde se produce intercambio es aceptar que las empresas no operan unilateralmente: dependen de un entramado de relaciones, y cada una de esas interacciones es un espacio de construcción de sentido y de legitimidad.

El autor es fundador de Semiotik.