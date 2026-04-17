El verdadero motor de Panamá no es el Canal (y lo estamos dejando morir)

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Nos vendieron la idea de que el destino del país depende únicamente de una vía interoceánica de agua y cemento. Panamá vive obsesionada con ese tránsito, creyendo ciegamente que es nuestro gran salvavidas. Pero el verdadero motor que garantiza nuestro futuro no está en las esclusas; está en los laboratorios, y hoy lo estamos asfixiando financieramente.

Este año, la histórica Marcha por la Ciencia en Panamá cumple una década. Son diez años de investigadores locales haciendo magia pura con fondos muy limitados, migajas presupuestarias y un esfuerzo monumental. Aun así, salen a las calles para educarnos y exigir que el país avance con evidencia comprobable. El lema oficial es un golpe de realidad: “La ciencia como motor sostenible del país“. Pero ¿estamos alimentando ese motor o lo estamos dejando morir por pura ignorancia?

A los líderes políticos que aprueban leyes y prometen un supuesto progreso: su legado no se medirá por cuántas cintas corten, sino por cómo enfrentan la crisis climática, social e hídrica actual. Los discursos vacíos ya no engañan a nadie hoy. Si quieren gobernar el Panamá que viene, su lugar no es la comodidad del escritorio, sino en garantizar financiamiento real, concreto, y en marchar codo a codo con quienes descubren las verdaderas soluciones.

A los maestros y a los profesores: ustedes son los cimientos del país. En sus aulas conviven los próximos biólogos, ingenieros y pensadores críticos que salvarán nuestro ecosistema. Motiven a sus estudiantes, llévenlos a marchar. Enséñenles que la ciencia no es solo tragar textos de memoria; es alzar la voz, exigir los recursos justos, cuestionar la autoridad y tomar las riendas de su propio destino.

Cumplir diez años no es solo la celebración de un aniversario: es un ultimátum ciudadano innegociable. La apatía es el peor enemigo del progreso nacional. Por eso, este llamado urgente es para ti. La ciencia no es un privilegio intelectual; es el agua que bebes, la comida en tu mesa y el aire que respiras todos los días.

El futuro sostenible de Panamá no llegará por arte de magia ni por pura inercia. Nos toca defender el verdadero motor nacional, apoyando a nuestra gente. ¡Nos vemos este domingo 19 de abril en el Biomuseo!

El autor es médico epidemiólogo, investigador en salud pública e integrante de Ciencia en Panamá.