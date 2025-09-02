El verdadero rol de los sindicatos en Panamá: equilibrio y responsabilidad

Exclusivo Suscriptores

En toda sociedad democrática y con aspiraciones de justicia social, los sindicatos cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos laborales. En Panamá, estas organizaciones han sido clave en la conquista de mejoras salariales, condiciones dignas y respeto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es necesario recordar que su razón de ser no es la confrontación política, ni mucho menos el chantaje empresarial, sino mantener un equilibrio justo dentro de las relaciones laborales.

Los sindicatos deben ser mediadores legítimos entre empleadores y trabajadores, garantes de que las normas laborales se cumplan y se respeten. Su función es representar colectivamente a los trabajadores, proponer mejoras, denunciar abusos y participar en negociaciones justas, sin desvirtuar su rol ni convertirse en entes paralelos de poder que operan fuera de la ley o del marco laboral.

Cuando un sindicato actúa con transparencia, firmeza y legalidad, aporta paz social, mejora la productividad y ayuda a que el país avance hacia una economía más equitativa. Pero cuando cae en prácticas como la extorsión, el clientelismo o el bloqueo arbitrario de empresas, pierde legitimidad y daña no solo su imagen, sino también la confianza del trabajador común, que lo percibe como una estructura ajena y politizada.

Panamá necesita sindicatos fuertes, pero responsables. Organizaciones que defiendan, sí, pero que también dialoguen; que comprendan los retos de un mundo laboral en constante cambio, y que trabajen por el bienestar colectivo sin anteponer agendas personales o intereses ideológicos. Los derechos se conquistan con lucha honesta, no con intimidación. Y el verdadero poder sindical radica en la credibilidad, no en el conflicto por el conflicto.

En conclusión, los sindicatos deben seguir siendo actores fundamentales en el tejido social y económico del país, pero siempre desde una postura de responsabilidad, legalidad y compromiso genuino con los trabajadores. Convertirse en entes políticos o en mecanismos de presión ilegítima no solo es un error: es una traición al propósito para el cual fueron creados.

El autor es abogado y especialista en Derecho Laboral.