Sábado Picante: El viejo maquillaje del PRD

El pasado domingo, dos de los principales partidos políticos eligieron nuevos líderes. No estoy seguro de llamarlos así, porque nuevos no son: sus caras, estilos, reputación y trayectoria son conocidos. Y si lo que pretenden es un cambio en las estructuras partidarias, deberían empezar reconociendo que ninguno de ellos representa renovación alguna. Eso incluye, por ejemplo, a los que nunca renunciaron a sus cargos directivos en el PRD, siendo responsables directos de la peor derrota electoral que haya sufrido ese colectivo.

¿Qué puede ofrecer, por ejemplo, Balbina Herrera, la nueva secretaria general del PRD? En 2009 perdió las elecciones y desde entonces pasó a una suerte de retiro para reaparecer ahora con el respaldo –buscado o no– de copartidarios que representan todo lo que hay que cambiar en su partido. Uno de ellos suele ganar gracias a un pueblo tan pobre y necesitado que una lavadora, una estufa o una fiesta del Día de las Madres es irresistible a cambio de su voto.

Un viejo y prominente miembro del PRD me dijo esta semana, tras el triunfo de Balbina, que ella está estigmatizada por esa frase que se le atribuye por esos días de la dictadura: “Civilista visto, civilista muerto”. Estoy consciente de que todos podemos cambiar, pero palabras que se dicen con tanta ligereza sin pensar en las consecuencias se pueden tornar tiranas. Si bien la política de San Miguelito ha mostrado cambios –aunque no sé si arrepentimiento–, esas palabras le acompañarán el resto de su vida.

En las elecciones de 2024, el PRD contaba con unos 630 adherentes, pero los votos presidenciales obtenidos –lejos de ir con todo– únicamente aparecieron 126 mil, es decir, 500 mil votos menos que sus inscritos. Algo debió aprender el PRD, pues fue su peor humillación electoral. Ni su propia gente apoyó al pelele bailador, quien, por cierto, fue incapaz de presentarse el pasado domingo al evento electoral, lo que nos dice mucho de su valentía (¿o cobardía?).

Pero no creo que sus líderes hayan aprendido algo. Las bases del PRD no están dispuestas a darle su voto a cualquier pelafustán, pero su dirigencia –los que votaron ese día– eligieron caras repetidas. Significa que no habría cambios significativos. ¿Qué puede ofrecer un bueno para nada como el exalcalde José Luis Fábrega? Su gestión es tan memorable como la del incompetente de Rafael Sabonge, el exministro que convirtió las calles de Panamá en intransitables caminos rurales, mientras que de Fábrega sólo hubo disparates, extravagancias y una negligente administración.

En el Panameñismo, el elegido fue Jorge Herrera, que no creo que represente ningún cambio para su colectivo. Es un títere, imagino que de Popi. Sus promesas para lograr la unión de las corrientes políticas que lo llevaron a la Presidencia de la Asamblea serán cumplidas el día que el seco se fabrique con alcohol de chayote. La administración de Herrera en la Asamblea es tan transparente como la forma en que un político se hace millonario. Solo le recuerdo que, a cambio de los votos que lo llevaron a la presidencia de la Asamblea, se metió en un saco en el que debe habitar con tigres, leones y panteras. Y él no es, precisamente, un elefante. No llega ni a cebra… carece hasta de las rayas.

La ironía es que José Raúl Mulino –el distinguido abogado de la Cruzada Civilista, acérrimo enemigo de la dictadura y todo lo que lo representaba– debe cogobernar con el partido que parió la dictadura. Necesita –y necesitará– al PRD para seguir sosteniendo la gobernabilidad. Balbina Herrera perdió frente a Martinelli en 2009, pero 15 años después le toca decidir cuándo sí y cuándo no le permitirá a Mulino gobernar como él quiere, porque él y otros expresidentes han practicado –y practican– la alquimia para transformar nuestra democracia en el bodrio político que una vez combatieron con todas sus fuerzas.