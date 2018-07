¿Por qué eliminar los criaderos?

El mosquito Aedes aegypti habita en todo el territorio nacional y puede transmitir varias enfermedades, entre las cuales destacan fiebre amarilla, dengue, chikungunya y zika.

Para que se den estas enfermedades se necesita la presencia del ser humano (afectado), mosquito (vector) y del respectivo virus (causante). Por lo tanto, la mejor forma de prevenir todas estas enfermedades es eliminando el mosquito.

Para eliminar el mosquito hay que tener en cuenta algunas características de su ciclo de vida que paso a detallar:

a. Cada mosquito puede poner alrededor de 200 huevos en cada puesta y puede tener entre 5-7 puestas, por lo que, en el transcurso de su vida cada mosquito puede poner alrededor de 1000-1500 huevos. Los huevos se colocan en agua estancada.

b. Estos huevos pasan por una fase de desarrollo acuático, que demora alrededor de siete días, en la cual están todos acumulados en el recipiente (criadero). Luego el mosquito adulto vive alrededor de dos meses.

c. El mosquito generalmente no vuela más de 200 metros durante toda su vida, pero podría migrar ayudado por diferentes métodos de transporte (carros, trenes, etc.).

Sabiendo esto, entonces, debemos entender que el mosquito que nos pique en nuestra casa se crió ahí o en casa de algún vecino. Es nuestra responsabilidad limpiar nuestros patios y exigir que los vecinos hagan lo mismo en la suya. Los inspectores de vectores evalúan las áreas, pero no debemos esperar que ellos eliminen los criadores de nuestras casas, debemos hacerlo nosotros.

Los recipientes que acumulan agua con más frecuencia son latas, llantas, macetas, vasos, platillos y hojas de plantas ornamentales. Es importante que si se acumula agua para uso doméstico, el recipiente debe taparse completamente.

La fumigación es un método eficaz, pero solo afecta al mosquito adulto y no tiene efecto sobre los huevos. Está indicado en áreas de alta densidad de mosquito como vertederos a cielo abierto y áreas de brote importante de algunas de estas enfermedades.

Otros métodos preventivos como usar mosquitos modificados genéticamente (transgénicos) y vacunas, aunque parecen prometedoras, deben tener mayores estudios para su aprobación. Por el momento, no son métodos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Exhortamos a todas las personas a que limpien el patio de su casa, al menos, una vez cada cuatro días, y eliminen todos los potenciales criaderos. Además, exijan que sus vecinos hagan lo mismo.

El Ministerio de Salud tiene el deber de informar de las estrategias que se deben tomar, pero la población tiene la responsabilidad de ejecutar estas estrategias para disminuir a su mínima expresión las enfermedades prevenibles.

