Las emociones que nos hacen felices

El lunes 9 de octubre la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha nombrado al economista estadounidense Richard H. Thaler como el ganador del Premio Nobel de Economía por su contribución a la economía del comportamiento, es decir, la incorporación de la psicología a la economía.

Las obras de Thaler describen cómo las decisiones económicas de las personas se toman de una forma más irracional, dejando de lado la racionalidad que la teoría económica tradicional adjudica a los individuos.

En lo particular, me llamó la atención lo que este autor denominó“efecto dotación”, que se trata del hecho de que valoramos en mayor medida lo que poseemos y en menor medida lo que no poseemos, esto en base al peso del sentimiento de pérdida. Me puse a pensar en aquellos aspectos que valoro y que no son netamente económicos, sino que trascienden esa frontera, y se me vino a la mente la libertad, cualidad muy valorada por todos nosotros.

Pero, ¿podemos saber que la poseemos si no entendemos qué conlleva? Es por eso que toma importancia la labor de educar sobre la libertad, lo que conlleva y lo que debemos hacer para mantenerla.

Si entendemos cómo nuestra irracionalidad afecta nuestro proceso económico, comprenderíamos así que es imposible controlar la manera en que se desarrolla la satisfacción de las necesidades. Dando luz a una sola luz, una sola solución... La libertad es obligatoria para poder llegar a un correcto desarrollo.

Este correcto desarrollo se alcanzará cuando cada persona sienta que según el uso libre de sus capacidades y sin la imposición de creencias y conocimientos puede alcanzar un punto en el cual satisfaga eficientemente todas sus necesidades y se acerque a su felicidad.

Esta imposición de creencias y conocimientos entra necesariamente por la vía ideológica que utilizan las élites para controlar a las masas. Y con élites no me refiero a las mal llamadas élites económicas, sino a las élites intelectuales, las personas que comunican y enseñan.

Por ejemplo, por años en el lado intelectual ha reinado la creencia (impuesta por supuesto) de que el sistema va en contra de los individuos con el fin de que estos no alcancen un desarrollo, sino que se mantengan en su statu quo, principalmente en el sistema capitalista. Pero, ¿se enseña la otra cara de la moneda?

Si analizamos todos los sistemas económicos, desde el primitivo hasta el socialista, nos daremos cuenta de cuál es el único sistema que ofrece al individuo las oportunidades y libertades necesarias para que este se desarrolle.

Si consideramos la importancia de que cada persona posea propiedad privada, comenzando por su cuerpo y su capacidad de elegir, nos daremos cuenta de que en los sistemas autoritarios, como lo eran los anteriores al capitalismo, las personas que se consideraban en el tope de la estructura política tomaban decisiones que afectaban a sus similares directamente, y las personas con escasos recursos eran tan esclavizadas que no tenían ni acceso a la educación.

Hoy en día, en comparación con el pasado, han aumentado los niveles de libertad, y esta libertad incide claramente en las emociones de las personas, ya que no les son impuestas en mayor medida decisiones de otras personas, en las cuales no se ve inmiscuida y considerada su percepción hacia el mundo y hacia la vida.

Sin duda, la libertad imperante en nuestra sociedad puede ser un factor incidente en las emociones, a la vez que estas nos llevan a buscar nuestra satisfacción, por más irracional que parezca a la ciencia económica.

El autor es miembro de la Fundación Libertad.