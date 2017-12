Hay que empezar a poner cada cosa en su lugar

Con suma preocupación he venido observando el comportamiento que ha asumido la humanidad en el presente y el rumbo que está tomando hacia su futuro. Soy consciente de que el bien y el mal siempre han existido a lo largo de nuestra historia. La Biblia está llena de pasajes y acontecimientos que nos demuestran que la envidia, la avaricia, la traición, la tentación y muchas otras cosas, que denigran al ser humano, siempre han existido, pero todo ello ha tenido su paga, la cual se traduce en infelicidad del hombre.

Algo que estaba bastante claro, aceptado y definido, es que en otros tiempos el mal era el mal y el bien era el bien. Lo imperfecto era imperfecto, lo correcto era lo correcto. La mentira era mentira y la verdad era la verdad. El honor existía y se defendía y lo ético no se cuestionaba y era un fin supremo. Las leyes se aplicaban para castigar el mal. El malvado aceptaba su culpabilidad y pagaba hasta con su vida las consecuencias de sus actos.

Hoy, sin embargo, pareciera darse una tendencia hacia la relatividad de las cosas. Se nos quiere inculcar que lo sucio, lo ruin, lo mundano hay que aceptarlo como tal. Se nos quiere imponer que lo malo no es tan malo y que lo bueno no es tan relevante para la sociedad actual.

Con mucha preocupación he venido observando cómo ciertos acontecimientos, procedimientos y comportamientos de algunos personajes y funcionarios de la vida pública de nuestro país, que no han estado enmarcados dentro de lo ético, lo correcto y el honor, hoy quieran maquillarlo y meternos en la cabeza que dichos accionares no han sido tan malos. Fulano robó, pero nos dio; no importa si el dinero de este caballero es mal habido, pero lo importante es que lo compartió con nosotros, no importa de dónde ni cómo vino el jamón o el pavipollo, lo importante es que está a nuestro alcance.

Me preocupa mucho que existan abogados defendiendo delincuentes, matones y corruptos que tanto daño le están ocasionando a nuestro querido país. Que existan políticos y empresarios inmersos en actos que atentan contra los nobles principios y la auténtica nacionalidad. ¿Es que acaso no se dan cuenta de que al final del camino todo eso nos hace daño como ciudadanos? ¿Es que acaso esos señores no tienen familia, generación posterior que será afectada por esas acciones antiéticas, ausentes de nacionalismo y carentes de buenos principios para la buena marcha de una sociedad? ¿Qué clase de panameños son esos que a sabiendas de que los casos que intentan defender a todas luces son dañinos, corruptos y malsanos para el bien de nuestro país para la convivencia y paz social, se ufanan en defenderlos y hasta justificarlos cueste lo que cueste?

Hay que tener presente que quien defiende lo bueno es una persona de bien, quien defiende lo ético construye, quien defiende la verdad sabe que ese es el fin supremo y no trata de confundir, pero quien defiende la mentira es un vanidoso, quien defiende a un asesino es un criminal y quien defiende la corrupción es un corrupto.

Entonces hagamos un alto y volvamos a nuestros principios. Si en verdad queremos que nuestro país crezca y se desarrolle, que nuestra sociedad avance, que podamos disfrutar de una armonía y paz social, hay que empezar a poner las cosas en su lugar.

El autor es docente universitario