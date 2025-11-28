Empresarios y clase productiva: para el 2026, ¿qué haremos?

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Si bien nuestros grandes desafíos económicos de cara al futuro permanecen (siendo el principal nuestro enorme déficit fiscal), Panamá termina el 2025 de manera algo… “interesante”.

Las tensiones geopolíticas que nos mantenían perplejos y preocupados a principios de año han disminuido considerablemente (como internacionalista, expreso aquí mis respetos por esto al actual gobierno, ignorando cualquier comentario inmaduro, típico de nuestra superficial cultura popular, cada vez que se da algún acierto del sector público), hecho que ha reforzado nuestra imagen como plaza logística libre y segura.

En lo macroeconómico, se dieron en 2025 avances en el tema de las “listas negras” de la Unión Europea y de Ecuador. Nos adherimos al Mercosur, abriendo una ventana de nuevas oportunidades. De igual manera, los principales organismos económicos internacionales nos colocan en sitiales de privilegio para 2026, a la vez que se mantiene el grado de inversión. Contra todo pronóstico, en este nuevo orden dominado por los aranceles, las exportaciones panameñas crecen, a la vez que el valor de los bonos panameños se recupera.

Mientras que el “panameño de a pie” ya se encuentra pensando en “las combinaciones del 24 y el 31” que adquirirá con su “décimo” (siempre quejándose y preguntándose, a pesar de su buen nivel de escolaridad, de qué le sirve la información del párrafo anterior para comer), el buen empresario verá los mismos datos con optimismo, al mismo tiempo que pondera sobre las potenciales amenazas con los pies en la tierra.

Distorsiones de la economía no son solo la corrupción o la creación de “botellas” en la Asamblea. También lo es no exigirle cuentas a un pueblo compuesto por humanos comunes… con virtudes y defectos, pero que la narrativa sociopolítica considera eternas víctimas y santas palomas.

Meditemos un rato. ¿Surgió Singapur quejándose de su pasado colonial sin hacer nada al respecto? Si la falta de educación es la causa de todos los males panameños, ¿por qué siguen saliendo embarazadas estudiantes de los colegios públicos de Paitilla?

Habiendo vivido ya el 43% de la historia republicana, si bien no soy el mayor de entre nosotros, a mí nadie me puede venir con cuentos. Me crié en el seno de un hogar de clase media, cuyos ancestros afrocaribeños llegaron a Panamá sin nada para construir el ferrocarril y excavar la “gran zanja”. Me eduqué, en gran medida, en colegios del Estado y, como empresario, he contratado e interactuado con panameños de todas las clases sociales. El mal principal es el mismo: buena parte de la población quiere ganar bien a cambio de poco esfuerzo.

Cierto. No podemos generalizar, pero las estadísticas no mienten. Según una reciente encuesta, el 50% de nuestras empresas despidió a por lo menos un empleado por priorizar más los carnavales que su salario mensual.

Sí. El país avanza por una mayoría trabajadora y honesta. ¿Que merecen ganar más como premio a su responsabilidad? Estoy de acuerdo en cierta medida. Lo sé, porque yo también soy empleado; sin embargo, creerme merecedor de un mejor salario meramente por “cuidar mi trabajo” no dista mucho del pensar de un niño “responsable” de 10 años que busca incrementar su mesada navideña fregando trastes.

Amigos, la vida siempre ha sido dura, muy a pesar de las falsedades de los padres y abuelos de los empleados de hoy, quienes afirman haber podido comprar esto o aquello con un real en los años 70. Las arengas que escuchaba de ellos cuando niño no distan del clamor de los trabajadores actuales, aun siendo estos últimos poseedores de hipotecas –algo impensable para sus ancestros recientes.

Las narrativas sociopolíticas romantizadas mantienen a las mayorías en una inmadurez perpetua. Así como una pareja no puede hacernos felices, tampoco ningún salario podrá satisfacer todas las expectativas, sueños y anhelos humanos.

Amigo empresario, ¡que 2026 sea el año de producir “chen chen” para el pueblo sin la presión del populismo!

El autor es empresario y empleado.