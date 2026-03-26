En busca del hidrólogo desconocido (II)

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La historia, como el agua, revela cauces inesperados. En la búsqueda del “hidrólogo desconocido”, iniciada en mi artículo anterior, el aporte de Ricardo González de Mena ha sido invaluable: su rigor y generosidad han permitido iluminar aspectos clave del proceso de institucionalización de la gestión hídrica en Panamá, en especial la definición de los límites de la Cuenca del Canal. Gracias a la documentación y testimonios que brindó —como coordinador de las comisiones presidenciales responsables de sentar las bases legales y técnicas del Canal y su cuenca— hoy podemos reconstruir con mayor precisión los orígenes de la gobernanza hídrica en el país.

Desde su rol principal, González de Mena fue testigo y artífice directo de los trabajos que llevaron a la creación de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Coordinó equipos multidisciplinarios, laborando ad honorem, que aportaron diversidad de conocimientos para alcanzar consensos sobre el futuro de las áreas revertidas y una administración eficiente de la vía interoceánica. Bajo la dirección de Joaquín J. Vallarino Jr., cerca de un centenar de profesionales formaron un Grupo de Apoyo y ocho subcomisiones, logrando convertir las aspiraciones de sostenibilidad y protección hídrica en propuestas concretas.

Uno de los hitos documentados fue la elaboración del “Anteproyecto Constitucional Durling”, dirigido por el jurista Ricardo Durling y presentado al Consejo de Gabinete. Esta propuesta buscaba establecer, desde la Constitución, un plan integral y sostenible para la gestión de la cuenca, complementado por normas claras y ejecutado en coordinación entre la futura entidad gestora y la ACP. El objetivo era superar la dispersión de competencias de la época, en la que más de treinta corregimientos y numerosas instituciones intervenían en la cuenca sin una autoridad claramente definida.

En particular, el tema de la Cuenca Hidrográfica del Canal fue uno de los más debatidos y complejos. El reto consistía en asegurar el caudal de agua necesario para la población panameña y el funcionamiento del Canal, ante amenazas como el cambio climático, la variabilidad de las lluvias y el crecimiento demográfico. Por ello, las comisiones presidenciales, en línea con compromisos internacionales como el Tratado del Canal de 1977, recomendaron atribuir a la nueva Autoridad la responsabilidad exclusiva sobre los recursos hídricos y la facultad de definir los límites de la cuenca.

Ingenieros como Salvador Sánchez y Sayda de Grimaldo, directores de la Subcomisión de Cuenca Hidrográfica, junto a Juan Héctor Díaz, Luis Barraza, Ramiro Castrejón, Guillermo Fernández, Dulcidio González, Lorenzo Hincapié, Marcelo Narbona y Jorge Ricardo Riba, desempeñaron papeles técnicos de liderazgo. Su trabajo colectivo permitió abordar, desde la ciencia y la ingeniería, la compleja tarea de diseñar un sistema de gestión integral que sentó las bases para la protección y ampliación de la cuenca.

Sin embargo, persiste el misterio sobre el verdadero artífice de la inclusión en la Constitución de la facultad de la Junta Directiva de la ACP para definir los límites de la cuenca hidrográfica. Se sugiere que el licenciado Juan Héctor Díaz pudo haber tenido un papel clave, considerando su trayectoria y liderazgo en la institución, hipótesis que también surge en mi investigación y en testimonios de colegas como el ingeniero Luis Alvarado. Pero la certeza definitiva aún escapa: los archivos consultados no permiten identificar con precisión al autor intelectual del crucial numeral 5. Esta incertidumbre, lejos de disminuir el interés, motiva a seguir desentrañando los orígenes de decisiones que han marcado el rumbo de la gestión hídrica nacional.

En el proceso de reconstrucción histórica, es imprescindible mencionar el libro de González de Mena, La Tierra Prometida tiene un Mañana, obra que compendia las iniciativas de las comisiones presidenciales durante la administración Endara en relación con las áreas revertidas y el Canal, y que constituye una referencia esencial para quienes desean comprender el entramado institucional y humano detrás de la seguridad hídrica de Panamá.

Hoy, ante los desafíos crecientes en materia de agua, la visión y el trabajo de aquellos pioneros cobran una relevancia fundamental. La figura del “hidrólogo desconocido” simboliza la labor silenciosa y comprometida de ingenieros, científicos y funcionarios que, desde el anonimato, cimentaron la gestión moderna del recurso hídrico. Es importante subrayar que este grupo anónimo de personas no es otro que la “Comisión Presidencial para Asuntos del Canal”, coordinada por González de Mena. Es a toda esta Comisión a la que debemos agradecer la institucionalización y protección del recurso hídrico en Panamá. La búsqueda de la identidad personal detrás del “hidrólogo desconocido” es más que un ejercicio de memoria: es un homenaje a la ciencia, la ingeniería y el espíritu de servicio público. El misterio permanece abierto y la invitación a seguir investigando está más vigente que nunca.

Mi gratitud a González de Mena y a todos quienes, con su testimonio y dedicación, mantienen vivo el caudal de la historia y el futuro del agua en Panamá.

El autor es exvicepresidente de Ambiente, Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá.