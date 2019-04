Sobre encuestas y simulacros

A tres semanas de las elecciones, el ambiente se calienta que da gusto. Afortunadamente, los panameños somos muy vehementes para discutir sobre estos temas pero, por lo general, la sangre nunca llega al río. Por más que parezca que estamos a punto de tirarnos la vajilla, una semana después de la elección, todos seguimos siendo tan amigos como antes.

Este año, las redes sociales están jugando un papel mucho más relevante que en ocasiones anteriores. En ese ambiente distante y gris, se dan acaloradas discusiones entre quienes apoyan a unos u otros. Por supuesto, nunca faltan los call centers que, escudados en el anonimato, hacen su trabajo tratando de desprestigiar, insultar y desvirtuar cualquier opinión contraria a quien les paga por cumplir su infeliz función. Obviamente, si bien sus opiniones son desechables, no dejan de generar ruido para confundir. A fin de cuentas, para eso existen.

Hace poco, leía cómo identificar una cuenta falsa en Twitter. Por lo general no tiene foto o tiene alguna foto de un paisaje, una mascota o alguna otra imagen genérica. El nombre suele incluir una serie de números (creados por programas aleatorios) y por lo general tienen menos de 50 seguidores.

Aun así, lo más divertido es la reacción que producen las encuestas y los simulacros de votación, especialmente entre quienes no las ganan. Para todo aquel que tenga siquiera una leve idea de qué es estadística, y cómo se hace una encuesta, es simplemente imposible aceptar que dos mediciones, realizadas supuestamente el mismo día, puedan tener de resultado diferencias de hasta 20 puntos para el mismo candidato. Cuando eso pasa, significa que, por lo menos una, si no las dos, no fue realizada de forma correcta. Que me perdonen, pero no hay forma de creer que Nito Cortizo tenga más de 50% en una de las encuestas, y en otra tenga menos de 30%.

Y las excusas que se leen dan lástima. Una de ellas era que La Prensa “no había incluido las comarcas”, que son un bastión del PRD. Que alguien explique cómo, si se hace una buena muestra, un área que equivale a menos del 10% del universo, puede hacer variar el resultado en 24 puntos. En fin, lo que eso implica es que están inventando números o no tienen idea de lo que hacen.

Y la otra fuente de discordia son los simulacros de votación, comunes desde universidades, hasta talleres de mecánica. Los resultados allí son diametralmente diferentes. Como defensor acérrimo del método científico, reconozco que esos simulacros no tienen validación científica de la muestra, ni deben ser considerados como válidos para pronosticar lo que pueda pasar el 5 de mayo.

El problema es que aún tengo en mi memoria cómo, en las elecciones de 2014, esos simulacros que me aburrí de cuestionar y criticar por su poca rigurosidad metodológica, resultaron ser los que predijeron con mucha precisión el resultado final. Supongo que es por eso que los que pagan encuestas, montan en cólera cada vez que alguien publica una de estas votaciones, en la que 120 transeúntes en el Metro votan abrumadoramente a favor de un independiente que, según las “encuestas científicas”, no tiene ninguna oportunidad.

Faltan tres semanas para que se dé la única medición que importa, cuando los panameños decidamos quién ganará las elecciones. Por mi parte, me limito a repetir lo mismo que digo en las redes sociales: #NoALaReelección y #VotaIndependiente.

El autor es cardiólogo